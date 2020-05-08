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пятница, 08 мая 2020 14:58

Было задание снять фильм на 15 минут. Зашел в бар

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Было задание снять фильм на 15 минут. Зашел в бар
Документальный фильм "19.91" рассказывает о встрече 19-летней Йетты из Германии и 91-летней польки. Во время ежегодной волонтерской работы в Варшаве девушка регулярно посещает пани Зофью, которая провела годы своей юности в концентрационных лагерях Аушвиц и Равенсбрюк. docudays.ua

До 10 мая продолжаются онлайн показы Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. О своих фильмах режиссеры рассказывали из собственных квартир.

Во время трансляции программы "Коротко, но по существу" пять авторов представили свои ленты из конкурсной программы Docu / Коротко.

"Два из этих фильмов дипломные. Поэтому режиссеры Лассе из Швейцарии и Иванна из Киева были ограничены во времени при создании фильмов", - говорит модераторка Екатерина Поправка. - Как вы искали своих героев? И мешали эти ограничения?"

"Было задание снять фильм на 15 минут. Сначала я хотел сделать о своем друге музыканта. Но как-то зашел в бар, а там сидит мужчина с двумя котами. Напротив огромного зеркала. Как на картине. Я увлекся его внешностью и ради него изменил свои планы ", - вспоминает знакомство со своим героем Кристианом режиссер фильма" Все коты серые в темноте" Лассе Линдер из Швейцарии.

- Ваш фильм передает ощущение одиночества и безусловной любви. Ваш главный герой осторожно относится к личному пространству. Как вам с ним работалось? - спрашивает Екатерина.

- Я с ним подружился. Он привык, что привлекает внимание. Когда идет по улице, у него на плечах сидят кошки, всем их показывает, - говорит Лассе. - Кристиан называет себя "коточеловеком", всюду ходит со своими кошками, Мармеладкой и Катюшей. Ведет Youtube-канал. Любит хвастаться. Я не хотел в фильме его рекламировать, а показать, что происходит за кулисами, за его медиаперсоной. Когда смотрел фильм, Кристиан трижды плакал, говорил, что видит самого себя. Тогда я понял, что могу показывать кино другим.

- Так сколько у него сейчас котов?

- Двое кошек. В ленте мужчина искал своей кошки Мармеладке партнера. Она родила шесть котят, которых Кристиан продал. Сейчас снова беременна.

All Cats Are Grey in the Dark - Trailer from Square Eyes on Vimeo.

- Иванна, в фильме "Понедельник пятницы" вы рассказываете очень личную историю о своей семье. Будто приглашаете зрителей к себе. Показываете фрагменты вашей бытовой жизни. Было ли это вызовом для вас снимать свою семью? - спрашивает Екатерина.

- Сниматься непрофессиональным актерам сложно. Камера - это символическое насилие. Надо симпатизировать героям, не форсировать ситуацию. Да, этот фильм стал вызовом для меня и моей семьи. Но смонтировала его так, чтобы зрители не видели лица героев. Родным понравилось это решение, - объясняет киевлянка Иванна Прокопчук.

- А какой сюжет вы хотели рассказать?

- Сначала это должна была быть история о моей бабушке. Но в процессе съемок замысел изменился. Решила рассказать об обычном быте, который есть дома у каждого. Ситуации, которые кажутся скучными, но являются частью повседневной жизни. Все действия происходит в квартире. Хотела показать, что мы с семьей находимся в замкнутом пространстве не только физически, но и на ментально. Мы общаемся, договариваемся, кто должен готовить ужин или стирать одежду. Это рутина, которая не имеет начала и конца.

- Тета Цыбульник представляет команду из трех режиссеров. Их фильм "Зонг" был создан благодаря эколагерю. В нем говорится о заказнике Замглай в Черниговской области - одной из крупнейших болотных систем Украины. В картине использованы саунд-арт, архивные кадры. Как появилась идея снимать фильм о болоте?

- На резиденции для художников и экоактивистов мы познакомились с биологом Светланой. Она была заинтересована в этом болоте. Мы ранее уже работали с темой природы. Делали фильм о деревьях, их отношениях, человеческих смыслах о них, как это взаимосвязано. Решили продолжить эту тему в фильме о болоте, - рассказывает Тета Цыбульник. Сидит на фоне синей шторы. - Отправились в экспедицию. Снимая болото, открыли для себя различные идеологические нарративы, которые существовали вокруг него. В доиндустриальную эпоху болото воспринималось как место страха, злая сущность, которая угрожает человечеству. В течение 20 века превратилось в объект эксплуатации. Здесь работал большой торфяной завод. Сейчас от фабрики остались руины, которые утопают в зелени. Увидели в этом знак, что природа возвращает свое.

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- Возвращаемся к людям. В фильме "19.91" Эмилия Снегоська поднимает довольно чувствительную тему, - продолжает Екатерина Поправка. - Девушка Етта приезжает в Польшу и говорит с 91-летней Зофьей, которая выжила в концлагерях. Что лежало в основе, как появилась эта история?

- Етта приехала в Польшу волонтеркой. Я познакомилась с ней случайно. Сначала хотела исследовать тему взросления, - вспоминает Эмилия Снегоска. - Ей было 19 лет, она жила за границей, не знала польского языка. Я думала снимать о ночных вечеринках, ее уроках польского. Вместе с Еттой посетила пани Зофью и поняла, что хочу делать фильм об этих двух замечательных женщинах. Хотя изначально не планировала картину о польско-немецкой истории.

- Зрители интересуются, как дальше сложились судьбы ваших героинь, - уточняет Екатерина.

- Етта очень социально активна. В Польше изучала историю и славистику, записывала услышанные на встречах истории. Сейчас учится в Лейпциге, и продолжает изучать польский. Возможно, когда-то издаст книгу об этих историях. Пани Зофья ушла из жизни в апреле прошлого года, - отвечает режиссер.

- Еще один наш собеседник - Матье Вольп, снял фильм "Наша территория". Вы рассказываете историю людей, которые лишены прав и не заметны в южной Италии. Это беженцы, живущие в гетто. Как вам работалось? Там, наверное, сложно делать даже фотографии. И в фильме вы преимущественно используете снимки. Это такая креативная форма повествования.

- Начну с начала. Это гетто располагалось в 20 километрах от города, где я вырос. Когда я туда попал, это было удивление и шок, - вспоминает Матье. - Увидел шаткий городок с барами, ночлежками, где люди спят, когда не работают в поле. Итальянцы не могут представить, что где-то здесь в сельской местности существует такое место. В Интернете ничего не нашел о таких поселениях. Никаких изображений, фото. Решил поехать быстрее, пока власть не убрала. И доказательства этой скрытой реальности могут исчезнуть. С собой взял только старый фотоаппарат. Людям было комфортнее, что в у меня нет профессионального цифрового устройства. Дали разрешение использовать материалы. Поэтому в моем фильме много фотографий. Познакомившись ближе, смог немного поснимать на камеру.

- Нашим зрителям интересно, будете продолжать эту тему?

- Об одном из этих мужчин делаю новый фильм. Он родом из Буркина-Фасо в Западной Африке, сам живет в Италии. Женился на женщине из их африканской деревни, у них отношения на расстоянии. Показываю, как люди работают в Европе. И в тоже время как родственники, оставшиеся в Африке, считают Европу местом, где все возможно, даже если действительность не такова.

Notre territoire (eng. Our territory) - clip from Mathieu Volpe on Vimeo.

17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA впервые проходит онлайн. На платформе Docuspace.org до 10 мая выложено 47 лент в бесплатном доступе. С 24 апреля в 3 мая состоялось 45 онлайн-трансляций - разговоры с режиссерами, представителями киноиндустрий и правозащитниками.

2 мая Docudays UA объявил победителей фестиваля. Главную награду конкурсов DOCU / МИР и DOCU / УКРАИНА получил фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык.

Фильм "Ґрейки" испанца Энрике Рибеса стал лучшим в конкурсе короткометражных фильмов DOCU / КОРОТКО.

В номинации RIGHTS NOW! правозащитное жюри определило победителем фильм "Полуночный странник" режиссера Хассана Фазили из Афганистана.

Приз зрительских симпатий и приз памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова получил украинский фильм WAR NOTE Романа Любого. Фаворитом подросткового жюри стала лента "Бессмертный" Ксении Охапкиной.

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