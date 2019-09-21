"Когда кажется, что уже все, начинается самое интересное" - самые лучшие цитаты Ельчина Сафарли

Фото: Валерий Шмаков

Азербайджанский писатель и журналист Ельчин Сафарли на львовском Book Forum представил новую книгу "Дом, в котором горит свет", переведенную на украинский язык. Известный бестселлерами "Сладкая соль Босфора", "Мне тебя обещали" и другими. В книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

"Дом, в котором горит свет "- о женщинах. О всех прекрасных женщинах, которых встречал в жизни, и благодарность им. Это мое желание возвеличить женщину как божественное существо, которое имеет связь с чем-то высшим, - рассказывает в Первом театре для детей и юношества. На встрече - аншлаг. Большинство - молодые женщины.

"Спрашивают, как называется город, где расположен этот дом. Отвечаю, дом у каждого свой. Как и Львов, и Стамбул у каждого свой. Стамбул я выбрал комфортным городом для жизни, Львов для меня - самый красивый город Украины. Но я описывал самом деле рыбацкий поселок во Франции, не факт, что лично вам подойдет и почувствуете те эмоции, как при чтении книги. У каждого своя история и ваша не похожей на мою или вашего родственника. Но это полет. Никому не позволяйте ранить свои крылья. Но если ранили, то все равно двигайтесь дальше. Мои крылья подрезали на полгода, на 5 лет, к счастью, затем они заново отрастали сильнее. Были и падения, и взлеты, но это был полет. Потому что когда уже кажется, что все, начинается самое интересное. Главное, понимать, что ты нужен в данный момент", - говорит Сафарли.

Новая книга - роман в письмах.

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Писатель живет в Стамбуле. Рассказывает, что любит чай ройбуш и всегда носит хорошие туфли. На встрече делится со слушателями жизненными наблюдениями:

Кажется, постоянно нахожусь за партой. Как только одну задачу решил, то получаю следующую.

Бывает, думаешь, что что-то разгадал, а затем перешел на другую сторону улицы и понимаешь, что ошибался.

Счастье - это труд и движение. Я его чувствую ежедневно, хотя и не всегда. Для этого нужно лишь выйти из дома.

Никому позволяйте поранить свои крылья. Но если ранили, все равно двигайтесь дальше.

Были и падения, и взлеты, но это был полет. Потому что когда кажется, что уже все, начинается самое интересное.

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Старайтесь прислушиваться к людям, которые рассказывают истории. С многообразие этих историй выискивайте сокровища для вашего сознания.

Не думайте, что вы все контролируете, - это лишь иллюзии.

Если тебе не суждено собирать полные залы, ты их собирать не будешь

Доверие к жизни - когда понимаешь, что в этот момент ты там, где должен быть, встречаешься с теми, с кем должен встретиться. Эти встречи приятные или неприятные. И ты себя коришь, как мог оказаться в такой ситуации. Но если посмотришь шире, то поймешь, для чего это происходит. Из каждой ситуации надо набираться опыта.

Боль - сигнал тела, что неправильно живешь.

Бывает что человек не делает больно, но рядом с тем человеком ты не нравишься себе. Ты не являешься самим собой. Ты напряжен, постоянно пытаешься подыгрывать и понимаешь, что вроде неплохо получается, но не видишь себя дальше с этим человеком. А уже влюбился.

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По-настоящему познать себя можете только самостоятельно. Психологи и окружающие могут только вдохновлять.

Что ни делаю - все с восторгом. С восторгом говорю, пишу, а также кушаю.

Старость может наступить и в 20 лет. О ней я не задумываюсь. Беспокоюсь только о о спокойной физической старости. Стараюсь укреплять тело, чтобы мог сам себя обслужить - выпить чаю, пойти погулять. Все красиво, когда вовремя.

О современных писателях говорят: "Что они пишут? Все ради денег". Но Достоевский тоже писал ради денег.

Был опыт, что я доверился и меня предали. Но я ничего не потерял, потому что все самое ценное во мне.

Гендерно не распределяю друзей. Есть свои и несвои люди.

18-22 сентября во Львове состоялся 26-й Book Forum. В этом году фестиваль представил более 800 событий в 30 локациях Львова. Участие в Форуме приняли 1000 человек.