Классику немого кино покажут на большом экране

Автор: facebook.com Крупнейший в Восточной Европе фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи" пройдет в киевском Довженко-Центре и одесском Летнем театре. Покажут 6 фильмов

9-й Фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи" состоится в Киеве и Одессе. Показы пройдут 20-22 июня в столичном Довженко-Центре, где хранится самый полный в Украине сборник немого кино, и 22-23 июня в Летнем театре в Одессе - городе рождения фестиваля.

В этом году покажут 6 немых фильмов, которые до недавнего времени считались утраченными, в живом музыкальном сопровождении от музыкантов из Украины, Беларуси, Литвы, Великобритании и Австрии.

Подзаголовок 9-го фестиваля - "Блудные дети". Фильмы программы, найденные в архивах в разных уголках мира на протяжении последних нескольких лет, объединены темой изгнания и возвращения. Как самих лент, так и их героев, которые оставляют дом в поисках лучшей судьбы.

Фильмы мероприятия объединены в 3 секции:

"Снято в Украине". 2 фильма украинского производства: "Штурмовые ночи" Ивана Кавалеридзе и "Приключения полтинника" Акселя Лундина;

"Репатриация". 2 произведения мирового кинематографа, снятые при участии кинематографистов украинского происхождения. "Мой сын", где главную роль сыграла американская актриса Анна Стэн из Киева, и "Карусель" немецкого и американского режиссера Дмитрия Буховецкого из Белой Церкви.

"Австрийская классика". 2 фильма из Австрийского киноархива по случаю двустороннего года культуры "Австрия-Украина": "Маленькая Вероника" и "Город без евреев".

Программа фестиваля в Киеве:

20 июня

19:00 "Карусель" - реж. Дмитрий Буховецкий, Швеция, 1923. Музыка: Андрей Показ - Украина, Арсен Одабашян - Украина.

21:00 "Маленькая Вероника" - реж. Роберт Ланд, Австрия, Германия, 1930. Музыка: KMET - Австрия.

21 июня

19:00 "Штурмовые ночи" - реж. Иван Кавалеридзе, Украинфильм, 1931. Музыка: Камерный хор - Украина, Аркадий Готесман - Литва.

21:00 "Город без евреев" - реж. Ханс Карл Бреслауер, Австрия, 1924. Музыка: Герхард Грубер, Петер Росманит, Адула Ибн Кадр - Австрия.

22 июня

19:00 "Приключения полтинника" - реж. Аксель Лундин, Украина, ВУФКУ, 1929. Музыка: Ольга Подгайская и Five-Storey Ensemble - Беларусь.

21:00 "Мой сын" - реж. Евгений Червяков, Совкино, 1928. Музыка: Олеся Здоровецкая - Украина-Ирландия, Марк Токарь, Ник Рот, Алекс Бонней - Великобритания.

Цена: один показ - 100 грн, абонемент на три дня - 500 грн.

Программа фестиваля в Одессе:

22 июня

19:00 "Штурмовые ночи" - реж. Иван Кавалеридзе, Украинфильм, 1931. Музыка: Камерный хор - Украина, Аркадий Готесман - Литва.

23 июня

19:00 "Приключения полтинника" - реж. Аксель Лундин, Украина, ВУФКУ, 1929. Музыка: Ольга Подгайская и Five-Storey Ensemble - Беларусь.

Вход бесплатный.

Организаторами фестиваля являются Довженко-Центр и Благотворительный фонд имени Ивана и Юрия Лип.

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По завершении фестиваля 23 июня в Довженко-центре состоится заключительная вечеринка сезона Horror Night, которая одновременно является частью параллельной программы выставки швейцарского художника Ганса Гигера "АЛИЕНация". "Немые ночи" - единственный в Украине и крупнейший в Восточной Европе ежегодный фестиваль немого кино. Цель мероприятия - популяризация и переосмысление немой киноклассики средствами современной музыки. Первый фестиваль "Немые ночи" состоялся 18-20 июня 2010 года.