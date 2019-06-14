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понедельник, 17 июня 2019 21:45

Оскаровские короткометражки покажут на большом экране

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Автор: imdb.com
  Лента "Кожа" в этом году получила премию "Оскар" за лучший игровой короткометражный фильм. Ее и четырех номинантов на награду покажут в украинских кинотеатрах в коллекции "Оскар Шортс"
Лента "Кожа" в этом году получила премию "Оскар" за лучший игровой короткометражный фильм. Ее и четырех номинантов на награду покажут в украинских кинотеатрах в коллекции "Оскар Шортс"

20 июня в украинский прокат выходит подборка "Оскар Шортс". Это коллекция из 5-ти лучших короткометражных фильмов 2018 года по версии Американской киноакадемии.

На 91-й церемонии награждения премии "Оскар" в феврале лучшей короткометражкой признали ленту "Кожа" израильского режиссера Гая Наттива. В супермаркете темнокожий покупатель Джейди улыбается 10-летнем белом мальчику Трою. Его отец Джеффри, входящий в группу неонацистов, замечает это. Обвиняет мужчину, что тот пристает к ребенку. Вместе с друзьями бьют Джейди на автостоянке. На следующий день группа темнокожих мужчин похищают Джеффри, по сюжету.

Другие 4 фильма подборки - из списка номинантов. Это две канадские ленты - "Дикарь" режиссера Жереми Комте о двух мальчиках, играющих в заброшенной шахте, и "Маргарита" Марианн Фарли о дружбе пожилой женщины и ее сиделки. Также "Мать" испанца Родриго Сорогоена и "Задержание" ирландца Винсента Лэмба.

По сюжету короткометражки "Мать", 6-летний сын главной героини Марты отдыхает во Франции со своим отцом, ее бывшим мужем. В это время женщина находится со своей матерью в Испании. Сын звонит ей и говорит, что отец оставил его на пляже. Мальчик не знает, ни где отец, ни где он сам.

Картина "Задержание" основана на деле об убийстве 2-летнего Джеймса Балджера. В 1993 году в английском городе Бутл его похитили и убили два 10-летних мальчика.

Премьерный показ подборки "Оскар Шортс" состоится 18 июня в столичном кинотеатре "Оскар" в торгово-развлекательном центре Gulliver в 19:30.

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Лента "Дикарь" выходила в украинский прокат в сентябре 2018-го в рамках программы Манхэттенского международного кинофестиваля короткометражных фильмов. Каждый зритель мог стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки и лучшей актерской работы. В течение недели показа картины фестиваля оценили 6373 украинских киномана. Исполнитель главной роли в фильме "Дикарь" Феликс Гренье был признан лучшим актером. За него проголосовали 1894 зрителя.

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Дата
17
июня

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