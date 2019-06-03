Летние кинопоказы состоятся в Художественном арсенале

Почтальон Иван - главный герой документального фильма "Хороший почтальон". Баллотируется на пост мэра болгарского поселка, чтобы спасти его от экономического и демографического спада. Кино покажут в рамках программы "Планы на лето в Художественном арсенале". Фото: docudays.ua

Показы документального кино будут проходить на летней площадке киевского Художественного арсенала. Стартуют 5 июня. Покажут 6 фильмов. Это специальная подборка лент с Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

"Дар" - реж. Робин МакКенна, Канада, 2018

Фильм исследует параллели между работой художников и экономикой дара. Вдохновленный книгой Льюиса Хайда "Дар: творчество и художник в современном мире". Это сборник историй разных героев. На Северо-Западном побережье Тихого океана в Северной Америке молодой человек из коренного народа готовится к церемонии обмена дарами потлач, чтобы создать себе имя, отдав все, что имеет. В Риме, Италия, фабрика, оккупированая семьями мигрантов, превращается в живой музей. На фестивале Burning Man в США авто, созданное как арт-объект в виде шмеля-мутанта, раздает мед в постапокалиптическом пустынном ландшафте.

5 июня, 21:00

"Прогулка по воде" - реж. Андрей Паунов, Италия, США, Германия, ОАЭ, 2018

Лента посвящена процессу создания проекта "Плавучий пирс" американского лендарт-художника болгарского происхождения Христо Явашева на озере Изео в Северной

Италии в 2016 году. Инсталляция, которая позволяет ходить по поверхности озера, была сделана из пластмассовых кубов, покрытых желтой тканью. Явашев задумал проект в 1970-х годах вместе с женой Жанной-Клод де Гийебон, которая умерла в 2009-м.

19 июня, 21:00

"Хороший почтальон" - реж. Тонислав Христов, Финляндия, Болгария, 2016

Фильм рассказывает о почтальоне Иване в маленьком болгарском поселке возле границы с Турцией. Он решает баллотироваться на пост мэра, чтобы возродить поселок на грани вымирания, приняв в нем беженцев.

3 июля, 21:00

"Спаривание" - реж. Лина Мария Маннгаймер, Швеция, 2019

Главные герои картины - молодая пара Наоми и Эдвин. Фиксируют свою жизнь на видео. В течение года успевают познакомиться, влюбиться и разойтись. Однако не покидают друг друга, так как между ними зарождается дружба. Кино исследует романтику цифрового поколения.

17 июля, 21:00

"Божественные" - реж. Роман Бордун, Украина, 2019

Главные герои - жители Киева, Одессы, Львова. Фильм создан из видеодневника, который режиссер вел на протяжении последних лет. Исследует калейдоскоп современного мира и отношений между людьми.

31 июля, 21:00

"Голоса моря" - реж. Ким Хопкинс, Великобритания, 2018

Действие происходит в кубинском рыболовном поселении. Мать четырех детей в поиске лучшей судьбы пытается бежать в США.

Лента получила главный приз на Docudays UA этого года в конкурсной программе DOCU/МИР.

14 августа, 21:00

Показы будут проходить в рамках проекта "Планы на лето в Художественном арсенале". Все 6 фильмов объединены названием "Путешествия за горизонт". Это картины о мире за горизонтом наших представлений о нем.

Стоимость входа в Художественный арсенал - 80 грн. Все показы будут проходить на уличной сцене комплекса.

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Программа "Планы на лето в Художественном арсенале" содержит 49 музыкальных, литературных и кинособытий, которые будут проходить до сентября. "Программа предлагает иллюзию путешествия в новые контексты реальности с помощью музыки, поэзии и кино. Этим мы стремимся повлиять на качество повседневной жизни в городе через усиление культурной ценности досуга", - говорится в описании на сайте Художественного арсенала.