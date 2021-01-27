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среда, 27 января 2021 13:44

Историю из романа Фицджеральда покажут в сериале

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Историю из романа Фицджеральда покажут в сериале
Сценарий для сериала напишет писатель Майкл Херст. Фото: pixabay

Кинокомпании A + E Studios и ITV Studios America снимают сериал по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Большой Гэтсби".

Сценарий для сериала создаст писатель Майкл Херст, сообщает The Hollywood Reporter.

Автор также работал над сериалами "Элизабет", "Тюдоры", "Викинги". В паре с ним будет работать кинопродюсер Майкл Лондон.

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Также к проекту привлекли наследников Фицджеральда.

Роман уже получал адаптацию для большого экрана несколько раз: в 1926 году с Уорнером Бакстером, в 1949-м с Аланом Рэдом, в 1974-м с Робертом Редфордом и в 2013 году с Леонардо ДиКаприо.

Через месяц после премьеры Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 2-й сезон. Съемки начнутся уже этой весной в Лондоне. Компания разместила видеоанонс на официальном YouTube-канале.

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