Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон

Действие сюжета разворачивается в начале XIX в. В Великобритании. Фото: Netflix

Через месяц после премьеры Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 2-й сезон.

Съемки начнутся уже этой весной в Лондоне. Компания разместила видеоанонс на официальном YouTube-канале.

Костюмированная драма по романам Джули Квин, которые стали популярными благодаря сочетанию атмосферы книг Джейн Остин и откровенным описаниям секса, продолжит рассказывать историю аристократического лондонского семейства. В центре нового сезона окажется уже не Дафна, а ее братья и сестры.

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Премьера "Бриджертонов" состоялась 25 декабря 2020 года, установив рекорд просмотров на Netflix. За первые 28 дней сериал посмотрели 63 млн пользователей.

Действие сюжета разворачивается в начале XIX в. в Великобритании. Девушки и юноши из аристократических семей должны за короткое время под давлением общества и семьи найти себе мужей и жен. Старшая дочь семейства Бриджертонов Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные женихи не впечатляют.

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В новом сериале от Netflix "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. На роли герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров. Действие происходит в Англии 1810-х.