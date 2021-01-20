 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 45
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 297
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 171
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 702
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 513
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1746
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 630
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 468
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Pixar готовит премьеру
Pixar готовит премьеру
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Интервью
1/5
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 45
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 297
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1746
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3825
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 45
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 18:55

Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед

  Комментировать

В новом сериале от Netflix "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. В качестве герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров.

Действие происходит в Англии 1810-х. Девушки и юноши из аристократических семей должны за короткое время под давлением общества и семьи найти мужа или жену, по сюжету. За основу взяли серию романов Джулии Куин, ставшие популярными благодаря сочетанию атмосферы книг Джейн Остин и откровенному описанию секса.

Бессмысленно пытаться переписать историю, вы же не советский учебник пишете

"Когда белый актер одевается как представитель другой расы, это сегодня трактуется как культурная апроприация и считается недопустимым, однако обратная ситуация получает поддержку и поощряется, - говорит искусствовед Анастасия Капралова. - Вопрос в том, что неточности могут идти или не идти на пользу художественному замыслу, но кейсы с цветом кожи уже касаются политической и культурной пропаганды. В фэнтези и фантастике, например, это нормально и логично, потому что нет привязки к историческим событиям. Как с воинственными женскими персонажами во втором сезоне "Мандалорца". Когда это касается именно исторического кино, то имеем дело с искажением реальности. Это отражается на исторической памяти или просто раздражает.

Понятно, что в начале ХIX века не могло быть таких графов/герцогов/виконтов, а тем более черной королевы Англии. Ее образ - вообще отдельная история. Например, почему ее высочество волнуют мелочные вопросы женитьбы не самых знатных подданных.

Одних нельзя дискриминировать, а других сойдет

Автор: Netflix
  Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны" сыграла британскую королеву Шарлотту. Хотя общий мультикультурализм сериала является художественным вымыслом, королева Шарлотта является реальной исторической фигурой.
Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны" сыграла британскую королеву Шарлотту. Хотя общий мультикультурализм сериала является художественным вымыслом, королева Шарлотта является реальной исторической фигурой.

Еще один пример colour-blind кастинга в историческом кино: королеву Англии Анну Болейн сыграет черная актриса. Это оправдывают стремлением к социальной справедливости. На самом деле в таких решениях нет ничего, кроме провокации. Подобное почти никогда не идет на пользу самому фильму, потому что образ должен быть целостным. Бессмысленно пытаться переписать историю, вы же не советский учебник пишете. Зачем менять прошлое, если можно придумать новый сюжет? Зачем делать Анну Болейн черной и тем самым навязывать неполноценность цветному населению? Логичнее снять качественное с точки зрения драматургии кино о реальной черной королеве и сделать эту историю интересной. Но нет, хайпануть на этом не удастся, надо же заморочиться. Поэтому решают долбиться в классике, которая и с белыми актерами мало кому интересна, кстати.

Кричали о протестах BLM, но всем плевать на голод в Нигерии

Если бы на кастинге черной актрисе отказали в роли белой исторической фигуры, это логично с точки зрения здравого смысла, а не расизма. Отказывают не только по причинам актерского мастерства, но и внешности. Расовые особенности на восприятие образа однозначно влияют. Непонятно, почему черным актерам с их очевидной обидой на западную цивилизацию так хочется играть белых персонажей.

Автор: BBC
  Британская модель с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву Англии Анну Болейн. Трехсерийная драма выйдет на Channel 5. До этого девушка снималась в клипах Зайна Малика и Канье Уэста.
Британская модель с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву Англии Анну Болейн. Трехсерийная драма выйдет на Channel 5. До этого девушка снималась в клипах Зайна Малика и Канье Уэста.

Смешно, что все рекомендуют смотреть "Бриджертоны", но никто не смотрел "Атлантику" 2019-го о нарушении прав человека в Сенегале и нелегальной миграции. Так же все кричали о протестах BLM, но всем плевать на голод в Нигерии. Можно сделать вывод, что это маркетинг, лицемерие и конъюнктурщина. Вспомните до боли смешную и оскорбительную политкорректность с романом Агаты Кристи "Десять негритят". С 1950-х негритят в тексте исправляли на индейцев. Якобы одних нельзя дискриминировать, а других сойдет".

Автор: Netflix
  Молодая и наивная Дафна дебютирует на балу в Лондоне. Должна соответствовать социальным ожиданиям и найти мужа. Тогда же в город возвращается холостяк-герцог Саймон Бассет. Начинает ухаживать за Дафной, что порождает сплетни, по сюжету. Роли воплотили Фиби Дайневор и Регге Пейдж.
Молодая и наивная Дафна дебютирует на балу в Лондоне. Должна соответствовать социальным ожиданиям и найти мужа. Тогда же в город возвращается холостяк-герцог Саймон Бассет. Начинает ухаживать за Дафной, что порождает сплетни, по сюжету. Роли воплотили Фиби Дайневор и Регге Пейдж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Netflix появился новый лидер по просмотрам

В "Бриджертонах" на половине сериала заявили, что действие происходит в альтернативной вселенной, где король Англии влюбился в темнокожую женщину, чем снял все расовые противоречия и потенциальное напряжение по этому поводу в высшем и не только обществе. Однако до этого четко указывали эпоху, в которой разворачивается сюжет, и королева Шарлотта существовала на самом деле. Была немецкой принцессой, которую 17-летней привезли в Британию. Совсем не знала английского и якобы "упала к ногам" 22-летнего короля Георга ІІІ. Через 6 часов поженились. У них родилось 15 детей. Шарлотта занималась искусством, основала королевские ботанические сады Кью и оказывала поддержку Моцарту, о чем упоминается в сериале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 16182
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 11178
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9963
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 9369
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 9144
Культура
Покажут предысторию "Чарли и шоколадная фабрика"
Покажут предысторию "Чарли и шоколадная фабрика" Просмотров: 45
Pixar готовит премьеру
Pixar готовит премьеру
 Просмотров: 99
Disney разрушает город для съемок "Звездных войн"
Disney разрушает город для съемок "Звездных войн" Просмотров: 216
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
 Просмотров: 441
Состоялась самая дорогая сделка в истории Counter-Strike
Состоялась самая дорогая сделка в истории Counter-Strike Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 456
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть