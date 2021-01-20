Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед

В новом сериале от Netflix "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. В качестве герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров.

Действие происходит в Англии 1810-х. Девушки и юноши из аристократических семей должны за короткое время под давлением общества и семьи найти мужа или жену, по сюжету. За основу взяли серию романов Джулии Куин, ставшие популярными благодаря сочетанию атмосферы книг Джейн Остин и откровенному описанию секса.

Бессмысленно пытаться переписать историю, вы же не советский учебник пишете

"Когда белый актер одевается как представитель другой расы, это сегодня трактуется как культурная апроприация и считается недопустимым, однако обратная ситуация получает поддержку и поощряется, - говорит искусствовед Анастасия Капралова. - Вопрос в том, что неточности могут идти или не идти на пользу художественному замыслу, но кейсы с цветом кожи уже касаются политической и культурной пропаганды. В фэнтези и фантастике, например, это нормально и логично, потому что нет привязки к историческим событиям. Как с воинственными женскими персонажами во втором сезоне "Мандалорца". Когда это касается именно исторического кино, то имеем дело с искажением реальности. Это отражается на исторической памяти или просто раздражает.

Понятно, что в начале ХIX века не могло быть таких графов/герцогов/виконтов, а тем более черной королевы Англии. Ее образ - вообще отдельная история. Например, почему ее высочество волнуют мелочные вопросы женитьбы не самых знатных подданных.

Одних нельзя дискриминировать, а других сойдет

Автор: Netflix Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны" сыграла британскую королеву Шарлотту. Хотя общий мультикультурализм сериала является художественным вымыслом, королева Шарлотта является реальной исторической фигурой.

Еще один пример colour-blind кастинга в историческом кино: королеву Англии Анну Болейн сыграет черная актриса. Это оправдывают стремлением к социальной справедливости. На самом деле в таких решениях нет ничего, кроме провокации. Подобное почти никогда не идет на пользу самому фильму, потому что образ должен быть целостным. Бессмысленно пытаться переписать историю, вы же не советский учебник пишете. Зачем менять прошлое, если можно придумать новый сюжет? Зачем делать Анну Болейн черной и тем самым навязывать неполноценность цветному населению? Логичнее снять качественное с точки зрения драматургии кино о реальной черной королеве и сделать эту историю интересной. Но нет, хайпануть на этом не удастся, надо же заморочиться. Поэтому решают долбиться в классике, которая и с белыми актерами мало кому интересна, кстати.

Кричали о протестах BLM, но всем плевать на голод в Нигерии

Если бы на кастинге черной актрисе отказали в роли белой исторической фигуры, это логично с точки зрения здравого смысла, а не расизма. Отказывают не только по причинам актерского мастерства, но и внешности. Расовые особенности на восприятие образа однозначно влияют. Непонятно, почему черным актерам с их очевидной обидой на западную цивилизацию так хочется играть белых персонажей.

Автор: BBC Британская модель с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву Англии Анну Болейн. Трехсерийная драма выйдет на Channel 5. До этого девушка снималась в клипах Зайна Малика и Канье Уэста.

Смешно, что все рекомендуют смотреть "Бриджертоны", но никто не смотрел "Атлантику" 2019-го о нарушении прав человека в Сенегале и нелегальной миграции. Так же все кричали о протестах BLM, но всем плевать на голод в Нигерии. Можно сделать вывод, что это маркетинг, лицемерие и конъюнктурщина. Вспомните до боли смешную и оскорбительную политкорректность с романом Агаты Кристи "Десять негритят". С 1950-х негритят в тексте исправляли на индейцев. Якобы одних нельзя дискриминировать, а других сойдет".

Автор: Netflix Молодая и наивная Дафна дебютирует на балу в Лондоне. Должна соответствовать социальным ожиданиям и найти мужа. Тогда же в город возвращается холостяк-герцог Саймон Бассет. Начинает ухаживать за Дафной, что порождает сплетни, по сюжету. Роли воплотили Фиби Дайневор и Регге Пейдж.

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В "Бриджертонах" на половине сериала заявили, что действие происходит в альтернативной вселенной, где король Англии влюбился в темнокожую женщину, чем снял все расовые противоречия и потенциальное напряжение по этому поводу в высшем и не только обществе. Однако до этого четко указывали эпоху, в которой разворачивается сюжет, и королева Шарлотта существовала на самом деле. Была немецкой принцессой, которую 17-летней привезли в Британию. Совсем не знала английского и якобы "упала к ногам" 22-летнего короля Георга ІІІ. Через 6 часов поженились. У них родилось 15 детей. Шарлотта занималась искусством, основала королевские ботанические сады Кью и оказывала поддержку Моцарту, о чем упоминается в сериале.