Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana

 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
1 Просмотров: 504
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1188
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 162
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 261
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 810
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1710
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
21
6
5
4
5
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Видео
Все видео
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Alina Pash выпустила альбом
Alina Pash выпустила альбом
Успейте посмотреть онлайн: топ-5 фильмов Docudays UA
Успейте посмотреть онлайн: топ-5 фильмов Docudays UA
Сняли продолжение комедии "Мои мысли тихие": смотрите трейлер
Сняли продолжение комедии "Мои мысли тихие": смотрите трейлер
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 144
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 198
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1710
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 63
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 20:24

Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana

  Комментировать
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
На 27-ю годовщину со дня смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна вышла "новая" песня группы, созданная искусственным интеллектом - Drowned in the Sun. Фото: Pinterest

Искусственный интеллект проанализировал песни участников "Клуба 27" и на основе данных создал новые в их стиле. Этим занимается музыкальный проект Over The Bridge из Канады.

"Искусственный интеллект Google Magenta и нейронная сеть изучили более двух десятков песен Nirvana и создали" новый "трек группы. Сначала Over the Bridge загрузила имеющиеся песни в Magenta, чтобы программа могла изучить ноты и мелодии, характерные для группы. Попыток было много, но в итоге творческой группе все же удалось выбрать лучшие отрывки записи ", - пишет Rolling Stone.

На 27-ю годовщину со дня смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна вышла "новая" песня группы, созданная искусственным интеллектом - Drowned in the Sun.

К условному "Клуба 27" входят музыканты, которые умерли в 27 лет из-за психических проблем или зависимость от наркотиков. Это Курт Кобейн, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Эми Уайнхауз и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыка может заменить алкоголь и наркотики

Авторы проекту записывают песни музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, чтобы привлечь внимание к ресурсам, посвященных психическому здоровью, куда люди могут обращаться, если им нужна помощь. В общем уже проанализировали 30 песен участников "Клуба 27", на основе которых искусственный интеллект создал "новые" композиции, вошедшие в миниальбом.

Лидер рок-группы "Нирвана" Курт Кобейн застрелился у себя дома в Сиэтле 5 апреля 1994-го. Тело нашел через три дня электрик Гари Смит.

Смерть Кобейна была самоубийством, говорится в выводах полиции. Но несколько книг и по меньшей мере один документальный фильм обвиняют его жену Кортни Лав. У нее был очень скандальный характер. Предполагали, певца могла убить жена.

За месяц до смерти Кобейн впал в кому в Италии, когда смешал шампанское и "рогипнол". У мужчины были проблемы с героином.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Самое читаемое
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 15868
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 15129
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 14400
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 13122
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7425
Культура
Воспевал неразделенную любовь более 40 лет
Воспевал неразделенную любовь более 40 лет
 Просмотров: 252
Вышел трейлер сериала "Локи"
Вышел трейлер сериала "Локи" Просмотров: 99
Украинский фильм получил приз в Париже
Украинский фильм получил приз в Париже Просмотров: 189
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
 Просмотров: 252
Вручили премии Гильдии киноактеров США. Кто стал лучшим
Вручили премии Гильдии киноактеров США. Кто стал лучшим Просмотров: 144
Больше всего комментируют
17
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Голосов: 80
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть