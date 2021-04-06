Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana

На 27-ю годовщину со дня смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна вышла "новая" песня группы, созданная искусственным интеллектом - Drowned in the Sun. Фото: Pinterest

Искусственный интеллект проанализировал песни участников "Клуба 27" и на основе данных создал новые в их стиле. Этим занимается музыкальный проект Over The Bridge из Канады.

"Искусственный интеллект Google Magenta и нейронная сеть изучили более двух десятков песен Nirvana и создали" новый "трек группы. Сначала Over the Bridge загрузила имеющиеся песни в Magenta, чтобы программа могла изучить ноты и мелодии, характерные для группы. Попыток было много, но в итоге творческой группе все же удалось выбрать лучшие отрывки записи ", - пишет Rolling Stone.

На 27-ю годовщину со дня смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна вышла "новая" песня группы, созданная искусственным интеллектом - Drowned in the Sun.

К условному "Клуба 27" входят музыканты, которые умерли в 27 лет из-за психических проблем или зависимость от наркотиков. Это Курт Кобейн, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Эми Уайнхауз и тому подобное.

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Авторы проекту записывают песни музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, чтобы привлечь внимание к ресурсам, посвященных психическому здоровью, куда люди могут обращаться, если им нужна помощь. В общем уже проанализировали 30 песен участников "Клуба 27", на основе которых искусственный интеллект создал "новые" композиции, вошедшие в миниальбом.

Лидер рок-группы "Нирвана" Курт Кобейн застрелился у себя дома в Сиэтле 5 апреля 1994-го. Тело нашел через три дня электрик Гари Смит. Смерть Кобейна была самоубийством, говорится в выводах полиции. Но несколько книг и по меньшей мере один документальный фильм обвиняют его жену Кортни Лав. У нее был очень скандальный характер. Предполагали, певца могла убить жена. За месяц до смерти Кобейн впал в кому в Италии, когда смешал шампанское и "рогипнол". У мужчины были проблемы с героином.