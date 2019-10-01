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пятница, 04 октября 2019 21:45

"Игра престолов" напоминает: не твори себе кумира, особенно политического - философиня

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Автор: imdb.com
  В сериале "Игра престолов" принцессу Дейнерис Таргариен сыграла английская актриса Эмилия Кларк
В сериале "Игра престолов" принцессу Дейнерис Таргариен сыграла английская актриса Эмилия Кларк

"Игра престолов" поднимает вечные сюжеты, но подрывает точки зрения, с которых мы привыкли на них смотреть. Персонажи развиваются не всегда так, как нам хотелось. И мы не готовы с этим смириться.

Так считает философиня Любовь Терехова. Рассказала о смыслах в книгах Джорджа Мартина и сериале телеканала HBO, пишет журнал "Країна".

"Основная тема "Игры престолов" - власть. Дейнерис Таргариен позиционирует себя как справедливая правительница. Верим, что она изменит к лучшему общественный строй. Финал сбивает с ног. Героиня разрушает столицу Семи Королевств. Это удар под дых.

Власть меняет. Лучше не слушать, а смотреть на поступки.

Дейнерис говорила о справедливости и освобождении рабов, а ее действия диктовали травмы. То, что болело в конкретный момент. Хотя была убеждена в своей правоте, но любила прежде всего славу, власть. Хотела, чтобы ее почитали и обожали. Реализовывала личные, а не глобальные цели.

Мы не можем примириться с трагедией. Потому что это всегда смерть - буквальная или принципов и идеалов. В этой ситуации оба пункта сошлись.

История принцессы напоминает: не твори себе кумира. Особенно политического. Дейнерис настолько яркая, что все возложили на нее надежды: все само собой станет хорошо, когда придет к власти. Нам хочется ей верить, не замечая очевидных проблем. Финал показывает, что было бы с миром, если бы она заняла трон", - говорит Любовь Терехова.

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Сериал "Игра престолов" по циклу фэнтези-романов Джорджа Мартина завершился 19 мая. Каждый эпизод финального восьмого сезона смотрели в среднем 44 миллиона зрителей. В ночь на 23 сентября получил 12 наград самой престижной американской телепремии "Эмми". Всего телеэпопея имеет 59 "Эмми". Это рекорд среди сериалов.

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