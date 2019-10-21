Хотят видеть большой и сильный СССР - писательница рассказала о скандальном нобелевском лауреате

Австрийский писатель Петер Гандке получил Нобелевскую премию по литературе за "влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта". Фото: washingtonpost.com

Игнорирование или подтасовка фактов являются симптоматическими для Гандке и многих представителей его поколения.

Так считает писательница и переводчица Леся Ивасюк. Рассказала Gazeta.ua о фигуре и творчестве лауреата Нобелевской премии по литературе, австрийского писателя Петера Гандке.

"Награждение Гандке Нобелевской премией всколыхнуло всю Европу, причем не только тех, кто интересуется литературой, - говорит Леся Ивасюк. - Такая реакция не стала неожиданной для писателя - в его публичной самоинсценизации всегда присутствует составляющая провокационности и аутсайдерства.

Творчество Петера Гандке связано с поисками самоидентификации и семейными обстоятельствами. Не случайно внутренняя работа над своим детством и юностью красной нитью проходит через его произведения.

Гандке - сын словенки Марии Гандке из провинции Каринтия, где словенцы составляют этническое меньшинство, и немецкого солдата Эриха Шенеманна, военная единица которого стационировалась в Каринтии во время Второй мировой. Его имя и местонахождение писатель узнал от матери в 18-летнем возрасте.

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Гандке использует язык как ультимативный способ почувствовать себя. В создании собственного поэтического мира достигает вершин изысканности и мелодики. Без фиксации реальности через язык нет самой реальности, а лишь иллюзия, считает писатель.

Биограф Мальте Гервиг отмечает, что в своем творчестве Гандке ориентируется в основном на личности матери и деда. Бестселлером стала новелла "Без желания нет счастья", где описана судьба и самоубийство матери.

Писатель стал известным и получил статус едва ли не поп-звезды благодаря пьесе "Надругательство над публикой" 1966 года и криминальному роману "Страх вратаря перед пенальти". Его творчество отмечено поисками своего "Я", дистанцией между "Я" и окружающей средой и попытками разрушить языковые шаблоны. Его тонкое чувство поэтичности и многогранности языка стало причиной признания со стороны читателей и критиков.

Гандке и другие писатели Австрии этой генерации утверждают, что они - авторы от Толстого, Сервантеса и Гомера. Но своими текстами и общественной позицией часто отрицают сами себя

Гандке - один из величайших писателей современной немецкоязычной литературы. Никто не может ставить под сомнение литературную ценность его творчества. Иначе стоит вопрос, почему Гандке позволил себе встать на сторону сербских националистов во время распада Югославии в 1990-х. Перенес эту идеологию в тот совершенный языковой мир, который создал для себя и читателей. Не заметил, что разрушил этим всю свою поэтическую конструкцию.

"Оставьте меня в покое и не задавайте мне таких вопросов", - этой фразой 15 октября Гандке перебил журналистов в своем родном селе Гриффен и отменил запланированную пресс-конференцию. Его разозлил вопрос, который касался боснийского литератора Саши Станишича, который 14-летним парнем должен был бежать с родины. Станишич обвинил Гандке в отрицании военных преступлений Белграда и в том, что тот придумал себе удобную реальность, которая "состоит исключительно из лжи".

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Гандке относится к послевоенному поколению авторов. Вырастали и воспитывались на крайних, часто перекошенных проявлениях левой идеологии, в условиях, когда происходило глубокое осознание ужасов Второй мировой. Гандке и другие писатели Австрии этой генерации утверждают, что они - авторы от Толстого, Сервантеса и Гомера. Но своими текстами и общественной позицией часто отрицают сами себя.

Именно в рамках послевоенной идеологии Гандке выработал четкую аверсию против НАТО - в Австрии пренебрежительное отношение к США до сих пор считается хорошим тоном. А также против западноевропейских государств и их внешней политики. Назвал бомбардировку натовцами Сербии "новейшим Аушвицем". Даже австрийский писатель сербского происхождения Мило Дор назвал Гандке "туристом, который не имеет малейшего понятия". Текстами Гандке о Югославии можно было бы пренебречь, если бы они не влияли на умы читателей.

Стремление к так называемой великой Сербии в творчестве и идеологии Гандке является частью стремления его генерации видеть большой и сильный СССР

Игнорирование или подтасовка фактов являются симптоматическими для Гандке и многих представителей его поколения, не обязательно писателей. Существует мир, который он для себя сконструировал и последовательно защищает. Это мир генерации, которая росла в попытках самоидентификации через противопоставление себя врагу, не замечая других измерений зла. Воспитывалась на тотальной любви к россиянам и СССР как победителям нацизма, забывая, что советская армия состояла из многих наций. Закрывала уши и глаза на преступления в коммунистической диктатуре.

Стремление к так называемой великой Сербии в творчестве и идеологии Гандке является частью стремления его генерации видеть большой и сильный СССР. Частью неорусофилии, которая до сих пор царит в Австрии, пусть и не так мощно, как до введения санкций против РФ. Это стремление можно видеть даже сегодня в рамках противостояния левых интеллектуалов Австрии якобы разрушительному капитализму.

Гандке стилизовал себя как эксперта по Балканскому вопросу и оправдывал свое пренебрежение фактами тем, что он писатель. Иногда уподобляется таким авторам, как Анри Барбюс, Ромен Роллан, Бернард Шоу или Лион Фейхтвангер, которые приезжали в СССР сознательно слепыми и возвращались домой, продолжая зашоренно писать свои произведения с творческой озлобленностью, которая иногда граничила с примитивностью.

В 2006 году Гандке демонстративно участвует в похоронах Слободана Милошевича (президент Сербии 1986-1997 годов, начал вооруженные конфликты с бывшими республиками Югославии. - Gazeta.ua) и произносит там речь о том, насколько тот ему близок. Писатель дает своей идеологией прочную опору европейским правым, которые сейчас набирают популярность.

Зрелый читатель, который умеет самостоятельно мыслить, сможет сам решить, как ему воспринимать автора

Конечно, канализацию гнева Гандке можно считать проявлением творческой энергии, а любовь к сербскому национализму - навеянным себе романтическим состоянием. Все же у общественности больше вопросов к Шведской академии, чем к самому писателю. Сейчас возникает вопрос, правильно ли ее решение о Гандке, ведь такая награда имеет и моральное измерение.

Писатель Салман Рушди напомнил газете Guardian свои слова 20-летней давности о том, что Гандке является кандидатом на титул "международного дурака года". Философ Славой Жижек там же иронизирует, что в 2014-м Гандке требовал отмены Нобелевской премии. И тот факт, что получил ее, подтверждает правильность его отношения к награде.

Писатель имеет право ошибаться и писать согласно своим убеждениям, даже если они противоречат фактам. В конце концов, зрелый читатель, который умеет самостоятельно мыслить, сможет сам решить, как ему воспринимать автора.

Политическая позиция Гандке ни в коем случае не является репрезентативной для современной австрийской молодежи, которая в большинстве своем умеет составлять собственное мнение о личности и творчестве того или иного автора. А эстетика аполитичных текстов Гандке не будет терять своей выразительности ни при каких обстоятельствах и войдет в историю мировой литературы несмотря на все сегодняшние дебаты".

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В столице Швеции Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе. Награду за 2018-й присудили польской писательнице украинского происхождения Ольге Токарчук, за 2019-й - австрийцу Петеру Гандке.