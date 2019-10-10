Полька с украинскими корнями и австриец получили нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию получили Ольга Токарчук и Питер Гандке. Фото: Twitter

10 октября назвали двух лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год.

Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Питер Гандке из Австрии, сообщает Шведская академия в Twitter.

Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук была награждена за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Австриец Питер Гандке стал лауреатом за "влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Сразу двух лауреатов объявили потому, что год назад премия по литературе никому не досталась. В 2018 в Шведской академии произошел скандал, состоялось несколько увольнений. Причиной их добровольных увольнений стали обвинения в сексуальных домогательствах мужа одной из членов этой академии.

Ольга Токарчук родилась в 1962 году в Польше. Живет во Вроцлаве. Шведская академия признала главным трудом Токарчук исторический роман "Книги Якова".

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"В этой работе она показала самую высокую способность романа представлять случай, который почти выходит за рамки человеческого понимания", - говорится на странице Нобелевской премии в Twitter.

Питер Гандке родился в 1942 году на юге Австрии. Дебютировал в 1969 году с новеллой "Шершни". По произведению поставили спектакль "Оскорбление аудитории", после чего он стал известным.

"Своеобразное искусство Питера Гандке заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальном присутствии мира, что сделало кино и живопись двумя его крупнейшими источниками вдохновения", - подчеркнули члены конкурсной комиссии.

Разработка литий-ионных батарей получила Нобелевскую премию по химии. Награду приняли ученые Джон Ґуденаф, Стэнли Виттинґхем и Акира Ёсино, передает The Nobel Prize.