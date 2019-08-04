 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1692
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 7929
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12420
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 648
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2610
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2970
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2853
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1080
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7020
Фото
Все фото
20
27
7
10
8
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея
Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале &quot;Жара&quot;
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Видео
Все видео
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
"Над нами только небо": сняли фильм о Джоне Ленноне
"Над нами только небо": сняли фильм о Джоне Ленноне
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
Из маленького Вовы большое х ** ло: обзор фильма "Свидетели Путина"
Из маленького Вовы большое х ** ло: обзор фильма "Свидетели Путина"
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 648
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7020
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 882
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 12:53

Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
20

  Комментировать

Национальная Биеннале молодого искусства пройдет в Харькове на 16 локациях
Фото: Фото предоставлено организаторами
Национальная Биеннале молодого искусства пройдет в Харькове на 16 локациях
Национальная Биеннале молодого искусства пройдет в Харькове на 16 локациях
Национальная Биеннале молодого искусства пройдет в Харькове на 16 локациях
Национальная Биеннале молодого искусства пройдет в Харькове на 16 локациях

Биеннале молодого искусства, которую Министерство культуры назвало самим ожидаемим художественным событием года, продлится в Харькове с 17 сентября по 31 октября.

Харьков не имеет пространства, аналогичного по площади и возможностями Художественному Арсеналу в Киеве, где прошла первая биеннале, поэтому место проведения было основной интригой, сообщили организаторы.

В конце концов, Биеннале будет проходить на 16 локациях. Ключевыми площадками станут центр современного искусства "ЕрмиловЦентр" и историческое здание гостиницы "Харьков" - помещение, которое не использовалось около 10 лет. Поэтому сейчас команда пытается привести его в порядок для использования под экспозицию основной программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове"

Участие в основной программе второй Биеннале берут 45 художественных проектов со всей Украины, отобранные по открытому конкурсу кураторской группой: Дарья Скрынник-Мисько и Анастасия Евсеева (Львов), Борис Филоненко (Харьков).

По словам председателя оргкомитета Биеннале, Татьяны Тумасян, команда потратила более восьми месяцев на то, чтобы найти нужную локацию для основного проекта: площадью не менее 2500 м кв, в удобном месте и с возможностью приспособить под доступен выставочное пространство. В гостинице "Харьков" команда использует около 2100 м кв восстановленного пространства.

Основная задача организаторов - успеть привести в порядок заброшенное помещение гостиницы, не имея на то целевого финансирования. Благодаря концептуальным решением архитекторов существенно минимизируют расходы, и все же первичная ревитализация пространства очень тежолая. Поэтому надо сделать его безопасным.

В этом году тема проекта - "Кажется, я захожу в наш сад" и, по словам организаторов, сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада. Большая часть пространств, задействованных в Биеннале, еще никогда или почти никогда не использовалась для экспонирования проектов современного искусства. Таким образом организаторы пытаются как проговорить проблему нехватки в Харькове площадок для художественных проектов, так и помочь культурным и образовательным учреждениям найти новые идеи для развития.

"Это немного как с тенью" Мечты "- формально еще не стартовав, Биеннале уже живет, аккумулирует и организует поле смыслов вокруг себя: этот сад постепенно набирает все более четкие и выразительные очертания", - отмечает Дарья Скрынник-Мисько, сокураторка проекта.

Архитектуру экспозиции на основных площадках будут создавать архитекторы киевского бюро FORMA, подготовительные работы в гостинице "Харьков" и работу над построением выставочного пространства проводит ОО "Посольство художников".

Локации Биеннале логично объединены в два кластера.Один - в конструктивистском комплексе вокруг площади Свободы: это "Харьков", Госпром, два корпуса ХНУ им. Каразина, ЦСИ "ЕрмиловЦентр", университетская обсерватория, галерея Come In и университетский Ботсад.

Второй - в районе, который, по мнению организаторов, мог бы стать харьковским "музейным кварталом" Муниципальная галерея, Харьковский художественный музей, Исторический музей, Литмузей, HudpromLoft, студиях Aza Nizi Maza, D16 art lab и подвале Cxid Opera.

"Казалось, что событие такого масштаба как национальная Биеннале должна стать хорошим поводом для создания в Харькове площадки, которой городу так не хватает, - выставочного пространства, культурного центра, - но эта идея пока не нашла отклика органов местного самоуправления", - говорит PR -директорка Биеннале молодого искусства Иванна Скиба-Якубова.

Главным организатором второй Биеннале молодого искусства 2019 является Харьковская Муниципальная галерея. Биеннале реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Также поддерживается Харьковским городским советом. Главные организационные партнеры - Центр современного искусства "ЕрмиловЦентр" и PR-аѓенция "Bagels & Letters". Партнер национальной сотрудничества - UA: Суспільне, стратегический партнер - ХНУ им. Каразина. Юридический партнер - ILF.

Показы документального кино будут проходить на летней площадке киевского Художественного арсенала. Покажут 6 фильмов. Это специальная подборка лент с Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Дневник еврейской девочки нашли в тайнике

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 28746
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 17010
34-летний украинец и 2 его детей погибли в Дании
34-летний украинец и 2 его детей погибли в Дании Просмотров: 11224
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 8667
Обманете - к вам придут. Зеленский &quot;выбил&quot; из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
 7 Просмотров: 8370
Культура
Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея
Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея
27
 Просмотров: 3411
"ДахаБраха" даст бесплатный концерт
"ДахаБраха" даст бесплатный концерт Просмотров: 234
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
 Просмотров: 981
В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове"
В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове" Просмотров: 117
Если 99 процентов любит Родину, по крайней мере 1 будет ее ненавидеть - режиссер Надав Лапид
Если 99 процентов любит Родину, по крайней мере 1 будет ее ненавидеть - режиссер Надав Лапид
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
17
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
3
СБУ задержала сепаратиста-агитатора
Голосов: 406
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua