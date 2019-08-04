Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства

Фото: Фото предоставлено организаторами

Биеннале молодого искусства, которую Министерство культуры назвало самим ожидаемим художественным событием года, продлится в Харькове с 17 сентября по 31 октября.

Харьков не имеет пространства, аналогичного по площади и возможностями Художественному Арсеналу в Киеве, где прошла первая биеннале, поэтому место проведения было основной интригой, сообщили организаторы.

В конце концов, Биеннале будет проходить на 16 локациях. Ключевыми площадками станут центр современного искусства "ЕрмиловЦентр" и историческое здание гостиницы "Харьков" - помещение, которое не использовалось около 10 лет. Поэтому сейчас команда пытается привести его в порядок для использования под экспозицию основной программы.

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Участие в основной программе второй Биеннале берут 45 художественных проектов со всей Украины, отобранные по открытому конкурсу кураторской группой: Дарья Скрынник-Мисько и Анастасия Евсеева (Львов), Борис Филоненко (Харьков).

По словам председателя оргкомитета Биеннале, Татьяны Тумасян, команда потратила более восьми месяцев на то, чтобы найти нужную локацию для основного проекта: площадью не менее 2500 м кв, в удобном месте и с возможностью приспособить под доступен выставочное пространство. В гостинице "Харьков" команда использует около 2100 м кв восстановленного пространства.

Основная задача организаторов - успеть привести в порядок заброшенное помещение гостиницы, не имея на то целевого финансирования. Благодаря концептуальным решением архитекторов существенно минимизируют расходы, и все же первичная ревитализация пространства очень тежолая. Поэтому надо сделать его безопасным.

В этом году тема проекта - "Кажется, я захожу в наш сад" и, по словам организаторов, сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада. Большая часть пространств, задействованных в Биеннале, еще никогда или почти никогда не использовалась для экспонирования проектов современного искусства. Таким образом организаторы пытаются как проговорить проблему нехватки в Харькове площадок для художественных проектов, так и помочь культурным и образовательным учреждениям найти новые идеи для развития.

"Это немного как с тенью" Мечты "- формально еще не стартовав, Биеннале уже живет, аккумулирует и организует поле смыслов вокруг себя: этот сад постепенно набирает все более четкие и выразительные очертания", - отмечает Дарья Скрынник-Мисько, сокураторка проекта.

Архитектуру экспозиции на основных площадках будут создавать архитекторы киевского бюро FORMA, подготовительные работы в гостинице "Харьков" и работу над построением выставочного пространства проводит ОО "Посольство художников".

Локации Биеннале логично объединены в два кластера.Один - в конструктивистском комплексе вокруг площади Свободы: это "Харьков", Госпром, два корпуса ХНУ им. Каразина, ЦСИ "ЕрмиловЦентр", университетская обсерватория, галерея Come In и университетский Ботсад.

Второй - в районе, который, по мнению организаторов, мог бы стать харьковским "музейным кварталом" Муниципальная галерея, Харьковский художественный музей, Исторический музей, Литмузей, HudpromLoft, студиях Aza Nizi Maza, D16 art lab и подвале Cxid Opera.

"Казалось, что событие такого масштаба как национальная Биеннале должна стать хорошим поводом для создания в Харькове площадки, которой городу так не хватает, - выставочного пространства, культурного центра, - но эта идея пока не нашла отклика органов местного самоуправления", - говорит PR -директорка Биеннале молодого искусства Иванна Скиба-Якубова.

Главным организатором второй Биеннале молодого искусства 2019 является Харьковская Муниципальная галерея. Биеннале реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Также поддерживается Харьковским городским советом. Главные организационные партнеры - Центр современного искусства "ЕрмиловЦентр" и PR-аѓенция "Bagels & Letters". Партнер национальной сотрудничества - UA: Суспільне, стратегический партнер - ХНУ им. Каразина. Юридический партнер - ILF.

Показы документального кино будут проходить на летней площадке киевского Художественного арсенала. Покажут 6 фильмов. Это специальная подборка лент с Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.