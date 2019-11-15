Губка Боб, Патрик и Киану Ривз: показали первый

Студия Paramount Pictures выпустила первый трейлер полнометражного анимационного фильма "Губка Боб: Побег Губки".
Видео компания опубликовала официальном YouTube-канале. В нем появляется лицо Киану Ривза.
Актера покажут перед Губкой Бобом и Патриком в виде степной растения перекати-поля.
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По сюжету, главные герои встречают Ривза, когда отправляются на поиски пропавшего улитки Гэри.
В фильме также появится рэпер Snoop Dogg и певица Аквафин.
Канал Nickelodeon заказал спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Его рабочее название - Kamp Koral. В новом сезоне 10-летний Губка Боб едет в летний лагерь. В сериале будет 13 серий.
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