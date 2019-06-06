Снимут продолжение Губки Боба

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Канал Nickelodeon заказал спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Его рабочее название - Kamp Koral.

В новом сезоне 10-летний Губка Боб едет в летний лагерь. В сериале будет 13 серий, их начнут производить в июне, докладывает Variety.

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"В Губки Боба есть невероятная Вселенная, який можно расширять. Решение снять новый сезон свидетельствует о силе и долговечность ЭТИХ персонажей, известных и любимых поколениями поклонников во всем мире", - рассказал Рамси Найто, вице-президент по производству и разработке анимации в Nickelodeon.

Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" вышел на канале Nickelodeon в 1999-м. В 2004-м по мотивам мультсериала вышел первый полнометражный фильм "Губка Боб Квадратные Штаны". В 2015-м появилось продолжение - "Губка Боб в 3D".