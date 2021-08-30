Группа Kazka представила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко"

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 558
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 612
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 999
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 945
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6246
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11151
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 909
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1755
Фото
Все фото
10
21
5
5
4
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
&quot;Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили&quot; - чем удивляли на фестивале &quot;Ше.Fest&quot;
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Хит &quot;Украина!&quot; спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Хит "Украина!" спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
&quot;Счастье дается тяжелым трудом&quot;: Сергей Жадан празднует 47-летие
"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие
Видео
Все видео
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино
Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Вспоминаем украинскую музыку 2000-х
Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Вспоминаем украинскую музыку 2000-х
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 801
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 999
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1611
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1224
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 567
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 00:45

Группа Kazka представила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко"

  Комментировать
Группа Kazka представила саундтрек к сериалу &quot;Моя улюблена Страшко&quot;
Группа Kazka представила главный саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко", песню "Цілувати тебе". Автор: Валерий Вороненко

Группа Kazka презентовала песню "Цілувати тебе". Композиция стала главным саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко".

"Цілувати тебе" - поп-композиция с элементами электро-фолка, отличается от предыдущих песен группы.

"Создание этой песни мы восприняли как челлендж", - рассказала солистка группы Александра Зарицкая. - Обычно группа работает с совсем другим саундом, но несмотря на это мы, как нам кажется, не потеряли себя. По традиции при создании мелодии использовали украинские народные инструменты и музыкальные мотивы в современном прочтении ".

"Моя улюблена Страшко" - отечественная адаптация колумбийской теленовеллы 1999-го "Я - некрасивая Бетти". Беатрис Солана - талантливая экономист. Имеет некрасивую внешность, привыкла к мысли о том, что умрет старой девой. Влюбляется в своего нового начальника, руководителя крупного модного дома Армандо Мендосу, по сюжету.

Транслировалась в 180 странах на 25 языках. Среди адаптации теленовеллы - американский сериал "Ugly Betty" и российский "Не родись красивой".

Премьера украинской версии состоялась 30 августа в 20:45 на канале 1 + 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ко Дню Независимости Тина Кароль выпустила альбом дуэтов

В июле группа Kazka выпустила еще одну песню-саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко" - "Красива серцем".

"Первая песня," Красива серцем ", о силе внутри каждого из нас, а" Цілувати тебе"- история о уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве - любви", - говорит солистка группы Александра Зарицкая.

Певица запустила в Instagram флешмоб #Красивасерцем. В его рамках можно поделиться историями о буллинге и травле и получить поддержку со стороны звезд и простых пользователей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа Kazka представила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 20179
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 12294
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 9252
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 8424
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 7146
Культура
Главный герой - плохой парень. Хороших в фильме почти нет - Сенцов
Главный герой - плохой парень. Хороших в фильме почти нет - Сенцов
 Просмотров: 36
Мальчику приходится выгребать проблемы ветерана войны
Мальчику приходится выгребать проблемы ветерана войны
 Просмотров: 405
Чем заняться на фестивале Comic Con Ukraine тем, кто любит читать
Чем заняться на фестивале Comic Con Ukraine тем, кто любит читать
10
 Просмотров: 153
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
 Просмотров: 216
Польская актриса посетит Киев
Польская актриса посетит Киев Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 175
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть