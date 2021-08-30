Группа Kazka представила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко"

Группа Kazka представила главный саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко", песню "Цілувати тебе". Автор: Валерий Вороненко

Группа Kazka презентовала песню "Цілувати тебе". Композиция стала главным саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко".

"Цілувати тебе" - поп-композиция с элементами электро-фолка, отличается от предыдущих песен группы.

"Создание этой песни мы восприняли как челлендж", - рассказала солистка группы Александра Зарицкая. - Обычно группа работает с совсем другим саундом, но несмотря на это мы, как нам кажется, не потеряли себя. По традиции при создании мелодии использовали украинские народные инструменты и музыкальные мотивы в современном прочтении ".

"Моя улюблена Страшко" - отечественная адаптация колумбийской теленовеллы 1999-го "Я - некрасивая Бетти". Беатрис Солана - талантливая экономист. Имеет некрасивую внешность, привыкла к мысли о том, что умрет старой девой. Влюбляется в своего нового начальника, руководителя крупного модного дома Армандо Мендосу, по сюжету.

Транслировалась в 180 странах на 25 языках. Среди адаптации теленовеллы - американский сериал "Ugly Betty" и российский "Не родись красивой".

Премьера украинской версии состоялась 30 августа в 20:45 на канале 1 + 1.

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В июле группа Kazka выпустила еще одну песню-саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко" - "Красива серцем". "Первая песня," Красива серцем ", о силе внутри каждого из нас, а" Цілувати тебе"- история о уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве - любви", - говорит солистка группы Александра Зарицкая. Певица запустила в Instagram флешмоб #Красивасерцем. В его рамках можно поделиться историями о буллинге и травле и получить поддержку со стороны звезд и простых пользователей.