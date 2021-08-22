Ко Дню Независимости Тина Кароль выпустила альбом дуэтов

Песню "Зірочка" Тина Кароль слушала еще школьницей. Теперь записала ее дуетом з группой Kazka. Автор: novy.tv

Ко Дню Независимости Тина Кароль презентовала новый альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 7 треков-дуэтов с исполнителями новой формации.

"Черкай іскру" - дуэт с финалистом шоу Х-фактор Wellboy. В июне молодой исполнитель родом из села Грунь на Сумщине выпустил трек "Гуси". Через две недели после релиза песня вошла в топ-20 украинского Apple Music.

Bounty - дуэт с киевским дрим-поп группой Latexfauna.

"Здатен" - коллаборация с САМНАСАМ - певцом родом из Донецка Юрием Самовиловим.

"Ангели все знають" - дуэт с львовским поп-исполнителем Ivan NAVI.

"Доторки" - трек записанный вместе с ужгородской реперкой Алиной Паш.

"Звездочка" - дуэт с группой Kazka. Эту композицию еще в 1990-х написал Дмитрий Ципердюк. "Она была невероятно популярной в моем родном городе Ивано-Франковске, я слушала ее еще школьницей", - говорит сама Тина Кароль.

"Невірний" - дуэт с поп-певцом Nikita Lomakin родом из Симферополя.

Также в альбом вошла сольная песня в исполнении Тины Кароль "Хто як не я".

Певица планирует и в дальнейшем поддерживать молодых певцов: говорит, что в планах есть следующие альбомы "Молода кров".

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22 августа в 21:00 на Михайловской площади в Киеве состоится концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики". На сцену выйдут Святослав Вакарчук, Джамала, Сергей Жадан, "ДахаБраха", Алина Паш, Юлия Санина, группы "Курбаси" и "Хорея козацька", Молодежный симфонический оркестр Украины под руководством Оксаны Лынив, Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", девичий хор Киевского государственного музыкального лицея имени М.В. Лысенко и другие.