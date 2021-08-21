Объявили финалистов фестиваля "Черноморские Игры" 2021

20 августа завершился первый фестивальный день 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры". Фестиваль был открыт официальным гимном "Черноморских Игр".

"Все на фестивале веселые и улыбчивые, ведь Херсонщина очень соскучилась по таким ивентам. Кроме мощных аграрных и курортных возможностей, наш край имеет еще одно богатство - наши фестивали. Это магнит, который притягивает людей. Когда в одном отеле нет свободных номеров, это показывает, что "Черноморские Игры" - действительно важное событие этого лета", - Александр Самойленко, председатель Херсонского областного совета.

Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы "Антитіла", молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа) и звездные гости - Александр Пономарев и Сергей Танчинец.

Сегодня выступили звездные гости и выпускники фестиваля: Валерия Фурман (Гран-при "Черноморских Игр" -2019), Лиза Волощенко (Гран-при "Черноморских Игр" -2017), Ярослав Рогальский (первая место "Черноморских Игр" - 2017) Соломия Лень (первая место "Черноморских Игр - 2018, 2019"), Александр Пономарев, Анна Тринчер, СолоХа, группа "Без Ограничений", DOROFEEVА (первая место "Черноморских Игр - 2004") и MONATIK.

"Я в восторге. На "Черноморских Играх" такая классная атмосфера. Это круто, что я причастен к формированию будущего украинского шоу-бизнеса. Я благодарен организаторам фестиваля за приглашение и с радостью приеду в следующем году", - Сергей Танчинец, фронтмен группы "Бez обмежень", звездный член жюри фестиваля "Черноморские Игры".

Также на базе фестиваля начал работу дискуссионный клуб, первыми гостями которого стали: Алена Савинова, Валентин Коваль и Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов, член жюри фестиваля "Черноморские Игры" дал совет молодым вокалистам: "На вашем пути будет множество препятствий. Терпение и сила - это ключ к успеху. В шоу-бизнесе как в спорте: есть артисты-спринтеры и артисты-стайеры. Одни преодолевают короткие дистанции, другие - длинные. Так вот, ориентироваться надо на длинные. Только те, кто будет придерживаться этой аксиомы, смогут достичь успеха".

Провели фестивальный день ведущие канала М1: Маша Виноградова, Андрей Черновол, Галина Завийский, Денис Жупник.

Фото: предоставлено менеджером фестиваля

А в финал прошли следующие конкурсанты:

Категория "Вокалистки 6-10 лет":

Лавров Лилия

Измайлова Алиса

Шаманова София

Категория "Вокалисты 6-11 лет":

Котенко Артем

Макаренко Орест

Грищук Денис

Категория "Вокалистки 11-13 лет":

Коломойцева Вероника

Самолюк София

Гарбузюк Ольга

Лаврентьева Анастасия

Категория "Вокальные группы 6-16 лет":

Трио Fusion

Мария и Александра Данилова

Дуэт Вадим Березовский и Александра Мазур

Категория "Народное пение 6-16 лет":

Харченко Полина

Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль" Спiвограй "

Ткач Анна

Категория "Вокалисты 12-16 лет":

Карпук Ярослав

Березовский Вадим

Абдельрахим Муаяд

Категория "Вокалистки 14-16 лет":

Мазур Александра

Лещук Ангелина

Шкидченко София

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Напоминаем, что 18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонского областного совета и Херсонской областной государственной администрации. Экоэнергетика фестиваля - Виндкрафт Украина. Организатор - "Таврийские Игры".

50 исполнителей и групп примут участие в вокальном конкурсе 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры". 20-22 августа пройдет в Скадовске на Херсонщине. Фестиваль посвятили 30-летию независимости Украины. Впервые на конкурс отправились более 2 тыс. претендентов из всех областей страны, в частности - с временно оккупированных территорий. Заявки принимали в течение двух лет, поскольку в 2020 мероприятие перенесли из-за коронавируса. В конкурсе приняли участие дети от 6 до 16 лет.