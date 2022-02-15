Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных

В эти выходные в Киеве покажут современный взгляд украинских художников на творчество Данте и его "Божественную комедию". Также любители искусства смогут насладиться выставкой "Інституалізація". Это общий артпроект 10 художников, работающих в разных стилях и техниках. В украинский в кинопрокат вышла первая отечественная криминальная драма о "лихих 90-х" "Носоріг" от режиссера Олега Сенцова. А из международных новинок - фильм-катастрофа "Падение Луны" с топовыми голливудскими звездами в главных ролях.

Кто планирует провести выходные дома, сможет порадовать себя премьерами сериалов на зарубежных киноплатформах или отправиться на онлайн-экскурсии в лучшие музеи мира - французский Лувр или итальянскую галерею Уффици.

Gazeta.ua собрала несколько интересных идей, чтобы активно провести выходные.

Выставки "современный" Данте или "Інституалізація"?

"Бачення Данте" - итальянско-украинский проект, в котором современные художники интерпретируют "Божественную комедию". Выставку представил итальянский профессор Джорджио Грассо. В прошлом году он объявил конкурс среди художников для участия в проекте, посвященном Божественной комедии. Отобрал самые лучшие работы живописи, скульптуры, фотографии и видеоарта. Посетители выставки смогут проникнуть в мир Данте Алигьери через видение современного художника. Так авторы приближают "Божественную комедию" к современности.

Фото: facebook.com/vitaukritalia

Выставка пройдет до 1 марта.

Вход свободный.

Где: ул. Евгения Коновальца, 18-Д (Институт проблем современного искусства НАМН Украины).

Время: с 10:00 до 18:00

"Інституалізація" - коллективный художественный проект 10 художников из мастерских Киевского института автоматики под названием "Інституалізація". Здесь представлены традиционные современные техники, а также новые медиа, с которыми галерея Imagine Point ранее не работала. В частности, полотно Юрия Болсы "Зупинка" размером 5 м, видеоинсталляция художницы Molly Route с дополненной реальностью, а также инсталляция с металлическими артефактами, которую создал Андрей Подлесный. Выставка продлится до 26 февраля.

Где: Голосеевский проспект, 86/1.

Время: с 12:00 до 19:00 (вторник-суббота), выходные: воскресенье, понедельник

Что посмотреть в кинотеатре

"Ольга" - украинская публичная премьера швейцарского художественного драматического фильма, которую покажут ко Дню памяти Героев Небесной сотни в Киеве. Лента рассказывает о молодой украинской гимнастке, которая вынужденно выехала за границу, но следит за ходом Революции Достоинства. 15-летняя гимнастка Ольга переезжает в Швейцарию перед началом событий на Майдане. За границей готовится к Чемпионату Европы. Ее мать, активистка и журналистка, которая находится в Киеве, освещает события Евромайдана и подвергается преследованиям со стороны властей.

Ольга будет выступать на международных соревнованиях не от Украины. Получает гражданство Швейцарии, чтобы соревноваться за их сборную. Персональный вызов главной героини, присущий многим - как сбалансировать свои стремления с ходом истории. В 2021 году фильм стал призером на 74-м Каннском кинофестивале за лучший сценарий. На 94-й церемонии премии "Оскар" фильм попал в длинный список в категории "Лучший международный художественный фильм". Лента была создана в сотрудничестве Украина, Швейцария и Франция. Производство - Point Prod и Cinéma Defacto.

Чтобы посмотреть фильм, необходима регистрация по ссылке.

"Носоріг" - криминальная драма Олега Сенцова о "бурых 90-х". Картина рассказывает о событиях в Украине после распада Советского Союза. В центре сюжета обычный рядовой парень, который в силу тогдашних обстоятельств становится на путь беззакония - занимается рэкетом, грабит, убивает. Режиссер деромантизирует криминальный мир, показывает его без украшений и героизма, что присущ российским фильмам о 1990-х. В фильме Олег Сенцов стремился изобразить переживания человека, вызвать у зрителей сочувствие даже к негативному образу главного персонажа.

В фильме удачно передана атмосфера того периода благодаря декорациям, одежде, музыке. "Носоріг" уже сравнивают с криминальными картинами американского режиссера Мартина Скорсезе.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Падение Луны" - научно-фантастический фильм-катастрофа с известными голливудскими звездами в главных ролях - Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.

Это рассказ о том, как по неизвестным причинам Луна сходит с орбиты и направляется к Земле. Чтобы избежать катастрофы, бывшая астронавт Джо Фаулер разрабатывает план спасения планеты. Она вместе с отставным астронавтом Брайаном Харпером и сторонником теорий заговора Гаусманом отправляются в космос, чтобы предотвратить столкновение спутника с Землей.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Фантазии для взрослых" - комедия с Моникой Беллуччи в одной из главных ролей. В центре сюжета истории шести пар, потерявших страсть в отношениях и теперь пытающихся обрести пылкие ощущения. Пары решаются на неслыханные для них эксперименты в постели - приглашают кого-то третьего спальню для телесных утех, снимают эротические домашние видео.

Каждый пытается реализовать свои самые сокровенные фантазии для взрослых, но из-за этого герои часто попадают в забавные ситуации.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

Французский Лувр или итальянская галерея?

Для туристов, мечтающих о путешествиях за границу и новых культурных открытиях, подойдет вариант онлайн-экскурсий по лучшим мировым музеям. Все они бесплатны и можно проходить неограниченное количество раз.

Музей Лувр в Париже - самый большой в мире музей искусств и антиквариата с самой богатой коллекцией экспонатов. Здесь можно увидеть все - от египетских древних достопримечательностей до Галереи Аполлона. Из-за коронавирусных ограничений определенное время заведение не работало, именно тогда создали виртуальный тур по Лувру.

Автор: facebook.com/vitaukritalia

Государственный музей в Амстердаме - здесь собраны шедевры Золотого века Нидерландов. У посетителей есть возможность прогуляться по музейным залам, взаимодействовать с разными произведениями искусства и читать об их истории. Среди них одна из самых популярных картин нидерландского живописца Яна Вермера "Молочница".

Галерея Уффици во Флоренции - здесь размещена коллекция произведений искусства Медичи - представителей олигархической семьи, на протяжении XV-XVIII вв. неоднократно становились правителями Флоренции. Это один из самых значимых музеев европейского изобразительного искусства. Для онлайн-просмотра доступны четыре выставки произведений, сопровождающиеся пояснениями об артобъектах.

Что посмотреть дома

"Удивительная миссис Мэйзел" - четвертый сезон драматически-комедийного сериала о нью-йоркской домохозяйке 1960-х, решившей начать карьеру в стендап. Женщине удается покорить своими шутками публику и она быстро становится популярной. В четвертом сезоне рассказ идет о карьере главной героини после того, как она испортила отношения с лучшим партнером в шоу-бизнесе.

Где посмотреть: Amazon Prime

Время: с 18 февраля

"Космические войска" - второй сезон американского комедийного телесериала о группе людей, которые должны создать шестой вид вооруженных сил Соединенных Штатов - Космические силы. В главной роли комик Стив Карелл, которого публика уже хорошо знает по фильму "Брюс всемогущий". Его персонаж, генерал Марк Нерд, должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе.

Где просмотреть: Netflix

Время: с 18 февраля

"Увольнение" - первый сезон научно-фантастического сериала. Это рассказ о близком будущем, когда корпорации научатся манипулировать мозгом, разграничивая рабочие воспоминания сотрудников от нерабочих. Сериал создал режиссер Бен Стиллер, известный своими фильмами "Тайная жизнь Уолтера Митти" и "Побег из Данеморы".

Где посмотреть: Apple TV+

Время: с 18 февраля

"Приключения Капхеда" - первый сезон мультипликационного сериала, созданный по мотивам видеоигры Cuphead. Это рассказ о братьях Капхеде и Магмене, которые продают души дьяволу. Проект удачно соединил элементы видеоигры с лучшими традициями диснеевских мультфильмов.

Где посмотреть: Apple TV+

Время: с 18 февраля

В столице до 27 февраля проходит выставка работ украинской художницы Марии Примаченко "Справдешні чудовиська". Художница - одна из самых талантливых представительниц "наивного искусства" в мире. Произведения художницы экспонировались в Париже, Лондоне, Монреале и Праге. Выставка проходит в Национальном музее Тараса Шевченко.