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пятница, 17 сентября 2021 16:47

Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
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Во Львове показали спектакль режиссера Валерия Бильченко «ИГРА. В ожидании Годо »
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове показали спектакль режиссера Валерия Бильченко «ИГРА. В ожидании Годо »
Во Львове показали спектакль режиссера Валерия Бильченко «ИГРА. В ожидании Годо »
Во Львове показали спектакль режиссера Валерия Бильченко «ИГРА. В ожидании Годо »
Во Львове показали спектакль режиссера Валерия Бильченко «ИГРА. В ожидании Годо »

В Театральном центре "Слово и голос" во Львове 12 сентября показали спектакль режиссера Валерия Бильченко "ИГРА. В ожидании Годо". Во время постновки по произведению драматурга Сэмюэла Беккета актеры импровизировали на сцене - запускали механические игрушки, играли на бубне, догоняли друг друга, выпрыгивали в окно, дрались и раздевались.

Спектакль является реальным коллективным выражением людей на сцене, а не выражением видения одного автора - режиссера. В то же время обладает всеми свойствами режиссерского спектакля - целостность, гармоничное соотношение элементов, ясность содержания и эстетическая ценность.

"В ожидании Годо" по правилам Валерия Бильченко - это игра-импровизация, которая не похожа на ту, что происходила вчера и будет сыграна завтра. Каждый раз проявляет другую грань идеи Беккета и актеров-людей, которые ее играют.

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"Всю жизнь мы ждем чего-то. Ждем, когда в детском саду кончится "тихий час", когда мама заберет домой, когда закончится урок, когда папа купит новую игру, когда будет Рождество, когда наступит лето, когда мы поедем к бабе, когда мы вырастем, когда закончим университет, когда кончится рабочая неделя, когда мы поженимся, когда у нас будет свое жилье, когда будет машина, когда мы поедем на отдых, когда придет автобус, когда сотрудница поговорит по телефону, когда пройдет боль, когда мы выйдем на пенсию, когда нам станет лучше, когда мы умрем. Мы ожидаем, а жизнь в это время идет, не так ли? Или нужно иначе?", - говорит о спектакле Валерий Бильченко.

В спектакле сыграли актеры Соломия Кириллова, Мария Кмить, София Нагорная, Юлия Тарасович и Игорь Шпилевой.

"Пьеса "В ожидании Годо" в свое время перевернула мир драматургии и театра тем, что радикально поставила вопрос - чего мы ждем, на что надеемся и для чего живем. А если не ждем, то как мы живем? В наше время этот вопрос стоит еще более остро, чем во время Беккета, - отметила в комментарии Gazeta.ua художественный руководитель театра, заслуженная артистка Украины Наталья Половинка.

По ее словам, Валерий Бильченко заложил в спектакль долгоиграющую перспективу.

"Это такие законы импровизации, в которых ты всегда должен стоять в вопросе - что делаешь в данный момент и что вокруг тебя? Твоя жизнь еще есть? С ней все в порядке?", - добавила художественный руководитель.

В столичной Малой опере состоялась премьера смс-оперы "Звери". Либретто к ней написал Лесь Подервянский. Действующими лицами в спектакле были лесные звери, Сталин и Гитлер.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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