"Годзилла против Конга" стал самым кассовым фильмом за время пандемии

Американский фильм "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингард стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии.

Как сообщает The Hollywood Reporter, лента собрала в мировом прокате более 390,2 миллиона долларов. Наибольшую кассу принес Китай - 177 млн долларов, в США- 80,5 миллиона долларов.

Фильм побил предыдущий рекорд, который установил "Тенет" Кристофера Нолан. Это 365 миллионов долларов.

Автор: comicbookmovie.com Американский фильм "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингард стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии.

"В любой другой год" Годзилла против Конга "был бы очередным раздутым неоригинальным фильмом старой франшизы. Но не в этот раз. Это год, когда пандемия заблокировала кинотеатры. Выход всех блокбастеров был отложен. Поэтому" Годзилла против Конга "символизировала как громкое возвращение к большому экрану. На это указывают цифры. это четвертый фильм от Legendary's MonsterVerse, который собрал 285 миллионов долларов за первые дни проката. это самый кассовый дебют любого американского фильма в эпоху пандемии.

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Радость, с которой поздравили "Годзилла", контрастирует с приглушенной реакцией на громкий "Тенет" Кристофера Нолана. После, казалось бы, бесконечного количества задержек с выпуском, "Тенет" был раскручен как фильм, который "спасет кино". Недаром, ведь режиссер всегда выходит за технологические границы съемки. Кажется, все, к чему прикасается Нолан, превращается в золото. "Тенет" стал первым исключением. Он не вернул людей в кинотеатры. Возможно, потому что это два с половиной часа с ошеломляющей сюжетной линией, затянутой технической составляющей. Общая касса не достиг даже предыдущего фильма Нолана, "тяжелой" картины о Второй мировой "Дюнкерк".



Фильм Кристофера Нолана смутил зрителей - все, что они хотели в это неспокойное время, - это увидеть гигантскую обезьяну и ящера, которые бьются 15 раундов. "Годзилла против Конга" - это не герой, которого мы заслужили, а скорее герой, который нам был нужен", - говорится на The Guardian.

"Ґодзилла против Конга" - 36-й фильм во франшизе "Ґодзилла". В нем снимались: Александр Скашґорд, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри.