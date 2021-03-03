Французы украли украинскую игру

По сюжету хоррор-игры The Sinking City, частный детектив и ветеран войны Чарльз У ищет причину своих сновидений. Сталкивается с потопом и сектантами. Игра вдохновлена работами писателя Говарда Лавкрафта, разработала украинская студия Frogwares.

Украинская студия Frogwares сообщила, что их игру The Sinking City взломали и продают пиратскую версию.

Обвиняют французского издателя Nacon. Финансировал проект 2019 года. Выделили €10 млн. В то время украинская студия подала на них в суд за кражу интеллектуальной собственности и невыплату денег. Игру сняли с продажи на платформе Steam. В феврале 2021-го она снова там появилась.

"Frogwares не создавала версию The Sinking City, которая сегодня появилась в продаже на Steam. Мы не рекомендуем покупать эту версию", - написали разработчики в Twitter. В этой версии изменен логотип и титры.

В свою очередь Nacon уверяют, что на платформе "официальная и полноценная версия игры", а Frogwares "представляют из себя жертву". Идет суд. Считают, что решение по этому делу будет вынесено за месяцы или годы.

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The Sinking City - приключенческий хоррор для PlayStation 5. Ее действие происходит в вымышленном городе Окмонт, штат Массачусетс, в 1920-х. Частный детектив и ветеран войны Чарльз В ищет причину своих сновидений. Сталкивается с потопом и сектантами, по сюжету. Игра вдохновлена ​​работами писателя Говарда Лавкрафта. Студия Frogwares больше всего известна серией видеоигр "Приключения Шерлока Холмса". Продала 7 млн копий.