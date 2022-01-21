Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи

Один день в году со смартфонами можно увидеть Мону Лизу, Давида и даже княгиню Ольгу. Правда, только в ленте соцсетей и по приглашениям в музей. Работники культуры креативят, чтобы привлечь внимание к всемирному флешмобу – Дню музейного селфи. Героям всемирно известных картин, скульптурам, историческим фигурам "дорисовывают" гаджеты, которыми они якобы делают фото. По правилам международного Дня музейного селфи – каждую третью среду января в заведения культуры можно попасть бесплатно. Посещая музей - следует сделать селфи с любым экспонатом и опубликовать снимок в соцсетях. Цель – привлечь как можно больше людей к знакомству с историей и искусством. Этот день был введен в 2014 году работниками Европейского коллектива Culture Themes. Украинские музеи поддержали инициативу.

Gazeta.ua проверила, как проходил День музейного селфи в столице.

При входе в "Музей истории города Киева" стойка ресепшена, на ней – яркий флаер с княгиней Ольгой. В одной руке бабушка Владимира Великого держит крест, в другой – смартфон. Призывает посетителей "Самое время сделать самчик в музее".

В холле – елка, украшенная старыми фотографиями. На них – только дети в нарядах разных лет. Сегодня последний день действует выставка "Новогодних украшений". Вход на нее бесплатный. Здесь – людно. На втором этаже – основная экспозиция – она пуста. При входе встречаем двух студенток. Идут в лифт. Рассматривают "самчики", которые только что сделали, выбирают, которые уже "постить".

"В этом году продлили день селфи до 24 января. Потому что большинство людей в среду работает и не может прийти в музей. Отмечаем День селфи практически с самого начала основания. Пытаемся максимально подсветить информацию в сети, говорим об этом нашим посетителям", - говорит Виктория Новак, сотрудница "Музея истории Киева". Она в белом пиджаке и красных брюках. Распущенные темные волосы – средней длины. Грационно поправляет его рукой. Проводит нас к центральной экспозиции в первом зале – деревянном макету замка на горе в Киеве. Рядом с замком часто делают фото - эффектно выглядит.

Есть место, где сам бог велел делать селфи – это театральный уголок – будуарный столик начала 20 века

"Все же любят делать селфи в зеркале, правда? А у нас есть место, в котором сам бог велел. Называем "театральный уголок". Здесь любят заселиться и свои, и иностранцы", - подводит нас к столику на тонких ножках. Экспонат украшен позолоченными элементами. На нем – высокая розовая лампа, женские духи, пудреница, несколько пар тонких белых перчаток и афиши театральных премьер. Выше – старинное овальное зеркало в толстой вырезанной деревянной раме.

"Над будуарным столиком начала 20 века – фотографии Марии Заньковецкой. Она в разных театральных образах и амплуа, которые презентовала на сцене", – объясняет. Смотрит на свое отображение. Вспомним известную фотографию княжны Анастасии Романовой, которую она сделала в 1913 году. Будучи 13-летней, сфотографировала свое отражение в зеркале, отправила снимок другу. Историки это называют одним из первых селфи.

Фото: Фото предоставлено "Музеем истории города Киева"

"Молодежь выборочно публикует фотографии и придирчиво к ним относится, Люди постарше - много снимают и выставляют фото в сети. Просто во времена их юности не было возможности делать снимки в таком количестве. Сейчас наслаждаются. Радуемся, когда люди делают сообщения из фото из музея, оставляют свои отзывы.В такой связи с ними мы можем улучшаться.Вот иностранцы делают достаточно привычные для нас публикации.А киевляне, или гости города часто неправильно ставят теги. Идут в другой музей, но ошибочно отмечают нас".

Стена слева увешана старыми фотографиями. На переднем плане – деревянный стационарный фотоаппарат полтора метра высотой. Технике – более ста лет. Рядом большое мягкое кресло и афиши, из которых призывают делать снимки. Воспроизвели атмосферу фотоателье начала 20 в.

"Замечали, что люди на старых фото не улыбаются? Проводили в кадре много времени, держать улыбку было практически нереально. Это сегодня мы делаем снимки в большом количестве, а когда-то к фотографии относились очень серьезно. Избирались специальные даты, люди одевались во все лучшее и шли к ателье. Все фото были постановочными. Фотография в Киеве появилась еще в 19 веке и в какой-то момент заменила семейный портрет", - показывает на витрину. За стеклом – исторические кадры. Привлекает внимание Андреевская церковь на еще незастроенном холме. А также - пышнощекая девушка в большом венке и украинском национальном наряде. Все фото подписаны латинкой, каллиграфическим шрифтом.

На фото хранится история. Можно документировать изменения, какой город проживал

"Фотографы прекрасно разбирались в маркетинге. Снимки клеили на картонки, наносили свою фамилию и адрес фотоателье. Поэтому всех первых фотохудожников знаем поименно", - добавляет Виктория и просит перейти к аэроснимку центра Киева, сделанному в 1918 году. Здесь легко узнать архитектуру Майдана и Крещатика. На фотографиях – еще есть Михайловский златоверхий собор, который коммунисты взорвали в 1937 г.

"На фото сохраняется история. Можно документировать изменения, какой город проживал", - делает паузу. Отвлекаемся на телевизор, на котором слайдами идут старые фотографии под музыку Бетховена "К Элизе". Советует не учитывать, что фотографии отображаются только на полэкрана – поломку не успели исправить.

"Экспонатов у нас очень много. Но если бы пришлось выбрать несколько главных, советовала бы посмотреть книгу Вячеслава Городецкого. Он хоть и поляк по происхождению, но почти 30 лет прожил в Киеве", - показывает на стенд с детальным макетом старинного дома. Балконы постройки украшают архитектурные элементы, похожие на головы животных. В центре и по бокам на крыше – башни зеленоватого цвета. Это макет доходного дома, спроектированного Городецким. Наряду с "постройкой" - фигурки людей и древний трамвай. С другой стороны стенда – крупноформатная книга в дубовом переплете с золотыми буквами.

"Книгу архитектор издал с не меньшим шиком, чем был в его жизни. Она вобрала воспоминания и фотографии о самом дорогом его путешествии – охоте в Африке. Для поездки даже заложил свой дом с химерами в банк. Потом так и не рассчитался с ним. Это был подарочный тираж для друзей. В 80-х было второе издание", - добавляет Виктория. Говорит, что такие экземпляры сейчас стоят около 9 тыс. грн.

Среди ценных экспонатов музея - достопримечательности Княжеской эпохи. Их разместили в другом крыле. В глаза бросается шахматная доска с фигурками, изготовленными из костей. "Восточные" шахматы мастерски исполнены и украшены. Датируются Х веком.

"Коллекция интересует детей. Подмечают, что экспонаты тысячелетней давности - выглядят современно. Удивляются, когда видят коньки со времен Киевской движении, сделанные из костей и кожаных ремней. В топе загадок - древняя ушная палочка из кости. Ее всегда носили с собой, подвесив на шее. Называли "коповушка". Также со времен Киевской Руси. Иногда делают свои интересные предположения. Например, фрагмент древней мозаики "окрестили" допотопной клавиатурой", - показывает на яркий фрагмент с маленькими квадратами.

На витрине – кольчуга и металлическое оружие – длинные мечи и небольшие пластины. Виктория останавливается рядом.

"А здесь дети отгадывают загадку со звездочкой. Потому что взрослые часто не знают, что такое моргенштерн. Максимум, что с немецкого переводится, как "утренняя звезда". А у нас во времена Киевской Руси были такие моргенштерны - ударное оружие. Чтобы наносить вред" защищенном" противнику в доспехе. Подростки узнали об этом из интервью самого исполнителя. (Моргенштерн – российский певец, популярный среди подростков – Gazeta.ua). На самом деле – это разновидность холодного оружия для ближнего боя", - указывает на небольшие железные шары с шипами, насаженные на черенок.

Из-за карантина в музее стало меньше посетителей. Раньше были толпы школьников. С тех пор, как ввели оплату за билеты по программе "Еподдержка" (1000 за вакцинацию), ситуация улучшилась. Но на докарантинный уровень не вышли.

Автор: Фото предоставлено "Музеем истории города Киева" Одним из наиболее популярных экспонатов является оружие времен Киевской Руси, для травмирования соперника сквозь кольчугу тогда использовали моргенштерны, название многих заинтересовывает из-за одноименного псевдо популярного певца.

День Селфи в Музее Киева продлили до 24 января. Приз за лучшее селфи – подарочный билет.

Дали задание найти снимки Крещения Руси

Историю, связанную с фото и заставившую улыбнуться работников музея – вспомнил старший научный сотрудник из Одесского художественного учреждения культуры Артур Ефремов. Когда он работал в музее в Калуше, получил задание найти оригинальные фото Х века.

"Было определенное поручение от политического лица, которого не буду называть по имени. Касалось празднования 1025 годовщины Крещения Киевской Руси. Это было эдакое пожелание-задание: могли бы мы в музее сделать презентацию материалов. Нам предлагали оформить документы и фотографии Крещения Руси (первый удачный фотоснимок сделали в 1826 году. "Вид из окна" запечатлел француз Жозеф Нисефор Ньепс – Gazeta.ua). После недолгого обсуждения – сообщили упомянутому политическому лицу, что мы молодой музей. Нет таких давних экспонатов как фото Крещения Руси, но если ее найдем, то обязательно ее заэкспонируем", - рассказал Артур.

Артур, который сейчас работает в Одессе, рассказал, что в День Музейного Селфи количество посетителей увеличивается. А тех, кто забегает в музеи случайно – "заселиться" – тоже можно заинтересовать, главное – креативность.

День селфи – одна из положительных "новинок" из-за границы, помогающих "оживить" сферу

"Отходим от зашоренности музейных пространств, которое унаследовали от советского периода. Тогда запрещалось много, надо было, как говорят, смотрители "стращат и не пущат" - такой условный принцип. День селфи – одна из положительных "новинок" из-за границы, помогающих "оживить" сферу. В музее нормально реагируют на человека, который говорит, что просто очень нужно сфоткатся. Правда, некоторые посетители, охотящиеся на "селфе", остаются дольше. Главное – заинтересовать и наладить обратную связь. Хорошей практикой было бы делать вечера в музеях. Ибо обычно учреждения культуры работают до 17-18 часов. Большинство потенциальных посетителей в это время на работе доезжают домой. Да и, по опыту, днем, когда есть такая административная официальная составляющая – это несколько охлаждает. А если делать вечера в музее – человек может прийти без спешки, спокойно рассмотреть, поучаствовать в экскурсии. К тому же, зритель понимает, что для него было выделено внерабочее время, с ним считаются – и открыли музей вечером. Это не оставляет человека равнодушным. Музей вечером отличается от музея днем. Это совсем другая атмосфера", – поделился Артур Ефремов.

Говорит – многие боятся, что будут скучать в музее. Но заведения культуры обновляются и в сам день селфи дает возможность это проверить.

"Когда мы заинтересуемся этой жизнью – уже будем ловить ее нюансы. Пора отходить от советского впечатления, что в музеях сидят старые бабки, кувыркающие в уголке на креселках. Конечно, в разных музеях есть люди всех возрастов, но это совсем не о скуке. Современный музей – живая организация, там бывает много интересных ивентов. Надо понять, открыть, что там есть жизнь и она бурлит. День селфи помогает. Пользователи сети показывают, какие музеи посетили, что интересно посмотреть. Так что если есть хорошее намерение пойти и получить эстетическое удовольствие, получить новое, изменить окружающую реальность – человек получит эту "подсказку", пойдет и посмотрит", - рассказал музейщик.

Впервые понятие "селфи" употребили в австралийском интернет-сообществе ABC Online в 2002 году. По мнению фотографов, сейчас этот тип фотографий превратился в особый вид фотоискусства. Проводятся разные фестивали, конкурсы и выставки подобных снимков.

Ежеминутно в мире делают более 2,5 млн селфи. Самым популярным фоном является Эйфелева Башня. Тогда - Disney World во Флориде и небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Одним из наиболее оговоренных селфи стал снимок понтифика Папы Римского Франциска. Он был опубликован в декабре 2015 года на официальной странице Ватикана. Позже опровергли – указали, что это был случайный снимок, сделанный во время видеосвязи. В Киеве в День селфи открыли выставочный проект. Больше всего там делали селфи с картинами лошади и луны.