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пятница, 21 января 2022 12:43

Аккомпанировал Тарас Тополя. Alyosha выпустила клип на романтический сингл "Моє море"
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Артистка Alyosha представила видеоработу на песню "Моє море"
Фото: предоставлено пиар-агентом певицы
К съемкам привлекли танцовщиц Анну и Ксению Ващенко
В клипе ей аккомпонирует муж Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла"
Артистка Alyosha представила видеоработу на песню "Моє море"
В клипе ей аккомпонирует муж Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла"

Артистка Alyosha представила видеоработу на песню "Мое море". В клипе ей аккомпанирует муж Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла".

Видео было опубликовано в YouTube. В сингле певица метафорически сравнивает глаза с морем. Саунд-продюсером выступил Максим Сиволап. Срежиссировал клип Ярослав Савчак. Творческая команда показала историю роста личности из девочки в женщину, которая на протяжении жизни стремилась к любви.

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"Этой песней я призываю слушателей обратить внимание на то, что бушует в глубине нашей души и мыслях. Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся - эти ощущения возрождаются в нашем сердце", - заверила она.

Съемки начались в 6:00. Длились в течение 12 часов. К съемкам привлекли танцовщиц Анну и Ксению Ващенко. Хореографами-постановщиками являются Анастасия Ващенко и Татьяна Романют.

Популярная рок-группа "Антитіла" презентовала видеоработу на песню "Стань". Сингл является третьим из будущего альбома, релиз которого намечен на начало 2022 года. За 4 ч. клип посмотрели более 75 тыс. раз. В съемках приняла участие звездная легкоатлетка и серебряная призерша чемпионата мира Марина Бех-Романчук.

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