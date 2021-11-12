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пятница, 12 ноября 2021 13:32

Звездная легкоатлетка снялась в клипе "Антитіл" на песню из будущего альбома

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Звездная легкоатлетка снялась в клипе &quot;Антитіл&quot; на песню из будущего альбома
Поп-рок-группа "Антитіла" презентовала видеоработу на песню "Стань". Фото: instagram.com/marynabekh

Популярна рок-группа "Антитіла" презентовала видеоработу на песню "Стань". Сингл является третьим из будущего альбома, релиз которого намечен на начало 2022 года.

За 4 ч. клип просмотрели более 75 тыс. раз. В съемках приняла участие звездная легкоатлетка и серебряная призерша чемпионата мира Марина Бех-Романчук. Премьерой поделились группа в Instagram и спортсменка в сети.

"В процессе подготовки (клипа. - Gazeta.ua) мы поняли, что нужна масштабная картинка, в которой можно передать течение жизни и людей в нем. Со своими желаниями, мечтами и "крестами, которые некоторые тянут на плечах", - поделился лидер группы Тарас Тополя в описании под видео на YouTube.

По словам музыканта, в клипе неожиданная концовка.

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"История видео начинается в его финале. А если погрузиться в видео глубже, то понимаешь, что в нем нет ни начала, ни конца", - добавил Тополя.

Звездные супруги 34-летний Тарас Тополя и 35-летняя Alyosha отмечали 11-ю годовщину отношений. Пара поделилась нежными снимками. На фотографиях певица позировала в белом платье с пышными рукавами. А фронтмен группы "Антитіла" появился в белом пиджаке и черных брюках.

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