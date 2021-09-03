"Наша 11-я осень" - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото

Звездные супруги 34-летний Тарас Тополя и 35-летняя Alyosha отмечают 11-ю годовщину отношений. Пара поделилась нежными снимками.

На фотографиях в Instagram певица позировала в белом платье с пышными рукавами. А фронтмен группы "Антитіла" появился в белом пиджаке и черных брюках.

"Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил любовь", - написала Alyosha под снимками.

Тополя тоже поделился романтическими фото в сети.

"Теперь уже наша 11-я осень вместе. Люблю", - написал мужчина.

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Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя и жена Елена (настоящее имя Alyosha. - Gazeta.ua) сыграли свадьбу в августе 2013 года. Пара воспитывает троих детей: сыновей 8-летнего Романа и 5-летнего Марка и дочь 1-летнюю Марию.