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понедельник, 07 мая 2018 21:45

Фильмы для детей бесплатно покажут в 20 городах

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Фильмы для детей бесплатно покажут в 20 городах
Кадр из фильма "Сив заблудилась во сне". Фото: childrenkinofest.com

С 25 мая по 3 июня в 20 городах Украины пройдет 5-й кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест".

Посещать сеансы можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте. О картинах, которые покажут на "Чилдрен Кинофесте", рассказывает программный директор Илья Дядик.

"Земля. Один впечатляющий день"

Документальная картина от Би-би-си станет фильмом-открытием фестиваля. Это удивительное путешествие по редких уголках мира. Рассказывают о 40 видах животных и птиц.

Фильм снимали в 22 странах, монтировали 3 года. Есть сюжет о зебрах, которых пытаются съесть хищники. Макросъемкой сняли колибри и пчел.

Это семейная лента, поскольку речь идет об отношениях зверей, родителей и детей.

"Сив заблудилась во сне"

Это шведский фильм, который открывал детскую программу Берлинского кинофестиваля.

Главная героиня - семилетняя девочка Сив. Она пришла ночевать к своей новой подружке и попала в царство магии и чудес, где есть экзотическая еда и ручные зверьки. А на самом деле все это ей приснилось.

По словам режиссеров, фильм сняли, чтобы объединить детей и родителей. Взрослым он напоминает, как быть детьми. А малышам - как реагировать на этот огромный мир, в котором происходит много приключений.

"Сторожевая застава"

Центральный персонаж фильма - подросток Витя. Попадает на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Лента уже была в прокате. Кто ее пропустил, имеет возможность посмотреть фильм на большом экране.

"Истории из озера"

Это венгерская анимация для самых маленьких. Рассказывает о зеленых человечках, которые охраняют родное озеро. Учит, как сохранить свой дом и обращаться с окружающей средой.

"Лотте и Луиза: выходки близнецов"

Фильм стал 20-й экранизацией произведения немецкого писателя Эриха Кестнера. Две девочки, внешне одинаковые, встречаются в летнем лагере. Понимают, что они - близняшки, которых разлучили в детстве. Чтобы помирить семью, меняются местами. В Украине творчество Кестнера большой популярностью не пользуется, но его произведения заслуживают внимания.

"Маленькая гавань"

10-летней Яре не повезло с матерью. Она ведет себя как ее подруга, не заботиться о дочери. Девочка решает, что может быть лучше. Когда находит на вокзале двух близнецов, которых на минутку оставили родители, забирает их себе. Заботится о них, как мать. Фильм сняли на основе реальных событий.

"Большая злая лиса и другие истории"

Это французская анимация о неугомонных животных. Зрители смогут познакомиться с поросенком-умником, утенком, который не умеет плавать, ленивым аистом, который не может донести ребенка родителям, и злой лисой, которая становится прекрасной матерью для трех цыплят.

Победителя фестиваля выберут зрители. После сеанса смогут оценить фильм, который посмотрели.

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Фестиваль "Чилдрен Кинофест" пройдет в Виннице, Днепре, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Луцке, Львове, Мариуполе, Одессе, Полтаве, Славянске, Сумах, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черкассах и Чернигове. Все показы бесплатные.

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Дата
07
мая

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  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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