Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети

"Плохие дороги" – украинская драма номинирована на "Оскар". Источник: "Плохие дороги / Bad Roads"/Facebook

На украинских онлайн-платформах теперь доступен фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит. Лента претенденет на премию Оскар-2022 от Украины. Об этом сообщили на странице фильма в Facebook.

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматургини Наталки Ворожбит, которая экранизировала собственную пьесу. Это пять новелл из жизни красной зоны, которая сейчас находится на Востоке Украины. Война, блокпосты, подвалы: кино болезненное, иногда даже провокационное.

"Кандидат на премию "Оскар" от Украины – драма "Плохие дороги" режиссера Наталки Ворожбит – выходит онлайн. Поэтому теперь есть возможность посмотреть "Плохие дороги" дома!", - говорится в сообщении.

Фильм доступен на онлайн-платформах OLL.TV, SWEET.TV і Takflix в дубляже и на языке оригинала с субтитрами на территории Украины.

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Ворожбит экранизировала спектакль, который впервые поставили в лондонском театре Royal Court в 2017 году. Театральная версия имеет шесть эпизодов, в кино экранизировали всего пять. В этом году украинский Оскаровский комитет выдвинул "Плохие дороги" на получение награды Киноакадемии в номинации "Международный полнометражный фильм".

В прошлом году фильм получил награду Verona Film Club Award в программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".