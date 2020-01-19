Друзья Путина собрались в Украину: в СБУ ответили активистам

По информации источников в Государственной пограничной службе, Башарова не пустят в Украину

Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном Россией Крыме.

"Сообщаем, что в настоящее время оснований для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - говорится в письме СБУ, передает "Цензор.НЕТ".

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Вместе с тем СБУ просит полицию усилить меры безопасности во время театрального представления 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

В то же время, по информации источников в Государственной пограничной службе, Башарова не пустят в Украину.

В Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, в свое время открыто поддержавшие незаконную аннексию Крыма. Оба актера находятся в базе данных сайта "Миротворец". Спектакль "Идея фикс", в котором также играет российская актриса Лариса Удовиченко, запланирован с 20 по 26 января в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Николаеве и Полтаве. Цены за билет начинаются от 199 грн.