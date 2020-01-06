Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция

В понедельник в Киеве активисты движения "Відсіч" задали вопрос "чей Крым?" российской блогерше Александре Митрошиной, которая посещала аннексированный полуостров. Их задержала полиция.

Активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий поставили россиянке вопрос во время ее "лекции".

Митрошина посещала Крым в 2017 году.

"Сначала полиция, которую вызвал сам активист, настойчиво противоправно требовала, чтоб тот вышел. А потом - взяла его в наручники и поставила на колени перед озверелой толпой поклонниц блогера", - сообщили в организации.

При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Российская блогерша написала в Instagram, что встреча с подписчиками закончилась "дракой, полицией и побегом".

"Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу", - написала она.

На инцидент уже отреагировали в Верховной Раде. Нардепы готовят запрос в СБУ, каким образом Митрошина попала в Украину.

"Не очень праздничное. Российская блогерша, которая отдыхала в оккупированном Крыму, приезжает выступить в Киев. На вопрос о принадлежности Крыма только улыбается активистам.

Когда приехала полиция, то происходит самое удивительное - "пакуют" активистов.

Почему так произошло? Сейчас разбираемся.

Наша депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стал возможным и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение нашего законодательства", - сообщили в партии "Голос".

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В новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Его приезду в Украину лично поспособствовал президент Владимир Зеленский