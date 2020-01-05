Певца Dr Alban, который выступал в Крыму, пустили в Украину по протекции Зеленского

Dr Alban приехал в Украину после вмешательства Зеленского. Фото: Корреспондент

В новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии.

Его приезду в Украину лично поспособствовал президент Владимир Зеленский, Dr. Alban написал в своем Instagram.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец, добавив фото с Зеленским.

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Напомним, в Украине анонсировали визит и выступление на бизнес форум российской политики на и деятеля Ирины Хакамады, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.