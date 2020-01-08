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среда, 08 января 2020 12:55

"Идея фикс": скандальные россияне собрались на заработки в Украину

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Российские актеры, поддержавшие аннексию Крыма, собрались зарабатывать выступлениями в Украине. Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений в шести украинских городах.

 

В Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, в свое время открыто поддержавшие незаконную аннексию Крыма.

Спектакль "Идея фикс", в котором также играет российская актриса Лариса Удовиченко, запланирован с 20 по 26 января в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Николаеве и Полтаве. Цены за билет начинаются от 199 грн.

Оба актера находятся в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что Башаров неоднократно посещал различные мероприятия в оккупированном Крыму, а также принимал участие в спектаклях. На территорию полуострова он попадал незаконно. Как и его коллега по сцене Колесников, на видео заявлявший, что с Крымом "все хорошо", украинский полуостров будет наполнен туристами и "под российским флагом".

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В соцсетях по этому поводу разворачивают протестную кампанию "Не допусти выступления кримнашиста" и призывают СБУ наконец отреагировать.

В 2016 году Марат Башаров уже гастролировал в нашей стране. Тогда из-за этого также возник серьезный скандал.

Как сообщили в МВД Украины, в течение 2019-го в страну не пустили более 7,3 тысячи россиян.

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Дата
08
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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