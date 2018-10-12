День арт-кино Европы: в столице проведут однодневный кинофестиваль

Главным событием фестиваля станет показ фильма "Позывной Бандерас". Фото: vchasnoua.com

14 октября в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет кинофестиваль "День арт-кино Европы".

Событие состоится одновременно с 600 европейскими киноплощадку.

В программу фестиваля вошли европейские и украинские фильмы: "Позывной Бандерас" Зазы Буадзе, "Лысая гора" Романа Перфилева, "Бешеное свадьба" Власть Дикого, "Герой моего времени" Тони Ноябревой, "Когда падают деревья" Марыся Никитюк, "День Победы" Сергея Лозницы, "Черная течение" Эрика Зонка, "Бергман" Яна Магнуссона, "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, "Нас не догнать" Мари Мондж.

В рамках события проведут конференцию на тему "Кино и зритель: опыт и проблемы кинотеатров Украины и стран ЕС" с участием менеджеров украинской киноиндустрии и иностранных гостей.

Кроме того, откроется фотовыставка "Тени забытых кинотеатров".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Позывной Бандерас" это шаг вперед по сравнению с "Червоным" - кинокритик Александр Гусев

С 26 октября по 1 ноября в кинотеатре "Жовтень" состоится 2-й Киевская неделя критики. Это международный кинофестиваль, который знакомит украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками. Програма состоит из трех секций - международной программы, которая включает в себя фестивальные новинки этого года, ретроспективы украинского кино и программы "Бергман 100" - ретроспективы знаковых фильмов Ингмара Бергмана, посвященной столетию со дня рождения режиссера.