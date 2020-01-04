Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

6 января 1938-го родился итальянский музыкант, киноактер, эстрадный певец, кинорежиссер, композитор, общественный деятель и телеведущий Адриано Челентано.

За свою карьеру Адриано Челентано выпустил более 40 студийных альбомов общим тиражом 150 млн. пластинок и снялся более чем в 40 фильмах. Особую популярность у зрителей он приобрел в комедиях 70-80-х годов, играя жуликов и воров в картинах "Суперограбление в Милане", "Юппи Ду", "Блеф", "Укрощение строптивого", "Бинго-Бонго", "Бархатные руки"и "Гранд-отель Эксельсиор".

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Факты из жизни Адриано Челентано

Будущий актёр родился 6 января, в день, который на севере Италии считается днём розыгрышей.

У него четверо братьев и сестёр, из которых он младший.

Мать родила его в 44 года.

Семья Адриано жила очень бедно. Это вынудило его оставить школу в 12 лет и наняться на работу. Будущий актёр работал подмастерьем у часовщика.

В юности будущий певец часто изображал известного американского комика Джерри Льюиса, и сестра Челентано послала на конкурс двойников одну из фотографий, где её брат был в образе этого артиста, — в итоге Челентано занял первое место и выиграл 100 000 лир.

В 17 лет Адриано Челентано увлёкся рок-н-роллом, и даже стал играть в рок-группе.

Вся семья Челентано была музыкальной, но мать меньше всего верила в вокальные способности Адриано. Она признавалась: "Когда он принялся петь и играть, приводить в дом друзей, которые пели и играли, и выходить по вечерам с друзьями, чтобы пойти петь и играть, я начала серьезно беспокоиться. Похоже, подумала я, он хочет стать артистом варьете. Он себя угробит, он станет разгильдяем и подлецом. Меня пугала мысль о том, что Адриано мог стать таким же, как эти люди. Так что когда я увидела, что он встал на этот путь, я начала отвешивать ему тумаки. Я его поколачивала, когда он выходил вечером с друзьями, чтоб отправиться петь и играть в очередном клубе, и поколачивала, когда он оттуда возвращался… Но мне было действительно страшно, что он себя погубит, и мне казалось, что не было другого способа, чтобы спасти его, кроме как отвешивать ему оплеухи. Я прекратила это делать лишь после фестиваля рок-н-ролла в Palazzo del ghiaccio, в день первого большого успеха моего сына".

В начале 1970-х годов Челентано придумал и записал композицию "Prisencolinensinainciusol", текст которой состоит из непонятных выдуманных слов, которые ничего не обозначают, что символизирует разобщённость людей, неспособных понять друг друга. Песня долго оставалась в верхних строчках европейских хит-парадов и попала в американские поп-чарты. Композиция исполняется речитативом, что можно расценить как один из первых рэп-экспериментов

Он не раз признавался, что обычный будильник не способен его разбудить. Всю жизнь он просыпается только от рок-музыки.

На протяжении жизни Адриано Челентано записал более 600 песен, многие из которых входят в список лучших итальянских композиций. Они составляют более трёх десятков альбомов.

Он боится летать на самолётах.

Однажды он начал танцевать прямо посреди оживлённой улице. Вокруг быстро собралась толпа, что парализовало всё движение. На вопрос полицейского, зачем он это сделал, Челентано ответил, что репетировал танец для новой роли.

Сам себя он считает в первую очередь певцом и музыкантом, а не киноактёром.

На один из огромных концертов Адриано Челентано билеты продавались всего по 1 евро. Это была его собственная инициатива.

С 2005 года он является вегетарианцем.

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Однажды Челентано в прямом эфире назвал премьер-министра Италии Сильвио Берлускони коррупционером. Тот в ответ заявил, что певец принадлежит к числу тех, кто пытается подорвать авторитет правительства.

Уже довольно давно Адриано не снимается в фильмах, мотивируя это тем, что в современном кинематографе нет ничего интересного, а просто ради денег портить свою репутацию он не собирается.

Он человек многих талантов — сочиняет музыку и песни, поёт, играет в кино и выступает в роли кинорежиссёра.

Его любимые музыканты — Элвис Пресли и Майкл Джексон.

В Италии Адриано Челентано просто обожают. Когда он попал в больницу, толпа поклонников буквально осадила её, а когда прошёл ложный слух о смерти всенародного любимца, к больнице понесли тысячи букетов.

Вот уже более полувека он женат на Клаудии Мори, и до сих пор не упускает случая, чтобы в очередной раз признаться ей в любви.

Адриано Челентано и Клаудиа Мори - это самая красивая и обсуждаемая пара Италии. Когда они впервые увидели друг друга на съемочной площадке фильма "Какой-то странный тип" в 1963 году, Клаудия не обратила на Адриано особого внимания. Его поведение показалось ей слишком эпатажным. Адриано задело такое равнодушие, и он начал всячески добиваться внимания красавицы. Попыток было очень много, но девушка была холодная и неприступная. А потом вмешалась судьба. По неосторожности Клаудии лопнул плафон на съемочной площадке, его осколки поцарапали лицо Адриано. Она поспешила к нему с извинениями, и в тот же момент вспыхнул огонь их любви.

Сначала девушка считала своего любимого слишком несерьезным для длительных отношений. Изменила она свое мнение после того, как темпераментный итальянец признался ей в любви на своем концерте, после выполнения романтической баллады.

Эти оригинальные молодожены оформили свои отношения в 3 часа ночи, чтобы назойливые папарацци не испортили им долгожданный момент. С тех пор они вместе.

Челентано владеет собственной студией звукозаписи, названной его именем.

Первое его появление на экране состоялось в 1959 году, в фильме "Ребята и музыкальный автомат".

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В 1975 году вышел фильм "Юппи-ду", где Челентано выступил как режиссёр, композитор, сценарист и исполнитель главной роли. Для создания картины Челентано привлёк в бюджет фильма 420 миллионов лир, отдав в залог свою виллу и землю в Брианце. В этом фильме режиссёру удалось снять практически всю свою семью — жену Клаудию, а также троих детей: Джакомо, Розиту и Розалинду. В 2008 году фильм был отреставрирован и выпущен на DVD. Новая версия фильма была показана на 65-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2008 года, где певец присутствовал со своей супругой лично. Он охарактеризовал картину так:

"Юппи-ду" — это крик наслаждения. Крик любви между женщиной и мужчиной. Но также это крик сожаления из-за насилия женщины и из-за потери друга. Это очень наивный фильм, который будет интересен и через двадцать лет".

Отличительной чертой артиста является его неповторимая пластика: во многих своих комедиях он показывал запоминающиеся танцевальные этюды, что придавало его образам дополнительное обаяние. Он даже получил прозвище Человек на пружинах.

В его честь назван открытый в 1987 году астероид.

Двое дочерей актёра также стали актрисами, а сын — известным дизайнером.

Он был первым человеком, кто исполнил на итальянском языке рэп и рок-н-ролл.

Как ни удивительно, но самый прославленный фильм с участием Челентано – это не "Укрощение строптивого", а "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, где артист сыграл эпизодическую роль. Но зрители, конечно, его больше запомнили и полюбили в тех фильмах, где он снимался вместе с Орнеллой Мути. Еще тогда им приписывали роман – уж слишком убедительно и органично они играли влюбленную пару. Тогда актеры не комментировали эти слухи, но несколько лет назад Челентано нарушил обет молчания и признался в том, что роман у них действительно был. Из-за него актриса даже развелась с мужем, но сам он уйти из семьи так и не решился – ведь на тот момент Клаудиа Мори была его женой уже 16 лет.

Орнелла Мути подтвердила этот факт только на пороге своего 60-летия. Правда, неожиданная откровенность Челентано ее возмутила и обидела: "Я бы никогда не призналась в этом. Адриано Челентано рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания, которое мы хранили ради наших супругов и особенно ради детей… Да, у нас был роман, это правда. Но меня ошеломило его признание. Я бы хотела знать заранее, что он собирается об этом рассказать и раскрыть наш секрет. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно".

В свободное время Андриано Челентано любит чинить часы.

"Первой работой отца был ремонт часов. И он устроил у себя дома небольшую мастерскую и теперь надолго закрывается в ней и ковыряется в запчастинках. Говорит, что это успокаивает. А еще подсел на интернет и начал изучать математику", - рассказал его сын Джакомо.

Также певец увлекается теннисом, бильярдом, фотографией, шахматами и любит готовить.

В конце 2011 года певец открыл в Интернете собственный блог, новый сайт, официальную страницу в социальной сети Facebook, а также зарегистрировал видеоканал на YouTube, где разместил несколько своих музыкальных клипов. Также он вернулся на большую сцену.

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В настоящее время певец проживает вместе с супругой на собственной вилле в Гальбьяте, в провинции Лекко, у подножия горы Монте Барро, а также продолжает активную творческую деятельность — новый диск Le migliori, который записан совместно с популярной итальянской певицей Миной, вышел 11 ноября 2016 года.

О своем возрасте артист никогда не переживал. А на вопросы о том, как ему удается оставаться таким энергичным и обаятельным и в зрелые годы, отвечал: "Мой секрет вечной молодости – это то, что во мне проявляется постоянное желание играть во всё, лишь бы играть. Получается так, что кто меня видит, смущается моим инфантильным поведением, которое заставляет забыть, что я, наоборот, старый. В общем, молодой старик".

В честь певца названа украинская сеть ресторанов быстрого обслуживания — "Пицца Челентано".