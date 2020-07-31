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пятница, 31 июля 2020 14:51

"Бомба. Ракета. Пушка. Граната": Jerry Heil выпустила трек о лучшем допинге

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Автор: facebook.com
  "Хто ми? Дівчата! Чого ми хочемо? Звідки нам знати? Коли ми це хочемо? Завтра? Ні! Тут і зараз - бо ми цього варті!" - поет Jerry Heil в песне о шопинге "Бомба. Ракета. Пушка. Граната"
"Хто ми? Дівчата! Чого ми хочемо? Звідки нам знати? Коли ми це хочемо? Завтра? Ні! Тут і зараз - бо ми цього варті!" - поет Jerry Heil в песне о шопинге "Бомба. Ракета. Пушка. Граната"

Jerry Heil презентовала песню "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Посвящена шопингу, который певица называет лучшим допингом. Трек вышел на YouTube-канале артистки.

"Каждый из нас личность, каждая женщина и девушка - особенная и на самом деле знает, что ему нужно. Но иногда хочется простого шопинга и на ручки!" - говорится в описании композиции, которая рассказывает о "женщине-петарде", которая спасается от проблем шопингом. Для нее это бойфренд и хобби.

"П'ять днів на роботі сиділа в окопі. Пора у суботу зайнятися хобі. Дістану на кухні з пакета пакет: бувай, п'ятирічний сімейний бюджет", - поет Jerry Heil.

"Боялся снова будет на русском, услышал первую строчку и успокоился. Так держать", "Каждая следующая песня все лучше", "Жду клип на эту песню с малиновыми стрелками", - пишут слушатели в комментариях.

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Настоящее имя Jerry Heil - Яна Шемаева. На Национальной музыкальной премии YUNA 2020 певицу назвали "Открытием года".

"Имеет многолетний опыт видеоблогера. Наладила выпуск нескучных каверов. Нашла свой язык с аудиторией, - говорит музыкальный критик Игорь Панасов. - В современном мире не можешь стать интересным, если у тебя нет самоиронии. Не будешь держать долго внимания без прикольной "сумасшедшинки", что заставляет людей улыбаться, делиться этим. Ее песни написаны с женской позиции. В них есть сатира, в первую очередь - на мужскую тупость.

В 2017-м в мини-альбоме проявила лирическую сторону. На пластинке "Я, Яна" сумела подать через музыку ироническую часть способностей.

В песне "Свободная касса" парень объясняет, что девушке есть, а что - нет. А она хочет, чтобы ее любили разной - "и дрищем, и жиробасом". Мужчины в ее песнях оказываются или ограниченными, или сексистами. Это такие аккуратные, грамотные феминистские уколы".

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31
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