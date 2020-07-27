"На русском ты совсем не звучишь!" Слушатели раскритиковали новую песню Jerry Heil

Большей части поклонников не понравилось видео из-за того, что песня - русскоязычная. Фото: Instagram

Новое лирик-видео на песню "Блогер" певицы Яны Шемаевой, более известной как Jerry Heil, не одобрила большинство подписчиков. Большей части поклонников не понравилось видео из-за того, что песня - русскоязычная. Лирик-видео на песню "Блогер" артистка опубликовала на своем Youtube-канале. По мнению подписчиков, музыкальные работы Jerry Heil на украинском языке звучат более гармонично и интересно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Jerry Heil рассказала историю создания хита "Охрана отмена" и других песен дебютного альбома

"Жаль видеть как интересный проект скатился ... Окей, если только стиль, но переход на русский ради российского рынка - это жесть. Очередная заработках без принципов ... "- написал поклонник на Youtube-канале певицы.

"Открытием года" назвали певицу Яну Шемаева, 24 года. Выступает под псевдонимом Jerry Heil.