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вторник, 15 октября 2019 17:09

5 тыс. посетителей и 19 локаций: каким был литературный фестиваль "Фронтера"
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Фото: Maks Tarkivskyy

В Луцке отгремел второй международный литературный фестиваль "Фронтера". Около пяти тысяч человек в течение трех дней посетили три сцены - основную, молодежную и детскую. Организаторы уже объявили о старте подготовки на будущий третий фестиваль 2-4 октября 2020 года.

В этом году на "Фронтера" были Сергей Жадан, Юрий Издрик, Тарас Прохасько, Екатерина Калитко, Андрей Любка, Макс Кидрук, Александр Бойченко, Иван Малкович и другие. Так, Сергей Жадан на свои поэтические чтения собрал самый большой концерт-холл города. Около семи сотен посетителей пришли послушать стихи.

Презентации и разговоры происходили в 19 различных локациях, поэтому ареной фестиваля стало весь город.

В этом году темой "Фронтера" была "Разговор с другой".

"По большому счету, все наши фестивали, встречи и презентации - отчаянная, настойчивая попытка снова и снова озвучивать важные и очевидные для нас вещи. То есть, попытка выговориться. Потребность иметь голос и желание быть услышанным. Естественное желание для человека, который пытается принять этот мир, с его молчанием и общей глухотой. Литература же и призвана преодолевать эту глухоту мира, разве нет? Даже если нет - у нее заложена такая функция ", - говорит Сергей Жадан.

О "Разговор с другой" и умение слышать и понимать этого "другого" говорили на презентации книги Олеси Яремчук "Наши другие" и разговоры между Андреем Любкой и Александром Бойченко за книгой "В поисках варваров. Путешествие к краям, где начинаются и не заканчиваются Балканы ".

Уже традиционно в фестивале приняли участие писатели из Польши - поэт и критик Мачей Роберт, а также Конрад Янчур, который представил свой роман "Контрабандисты". Из Беларуси в Луцк приехали Андрей Хаданович и певица PALINA.

Музыкальную часть фестиваля создала "Линия Маннергейма", пианист Роман Коляда и трио "Марьяничи".

Говорили и о продвижение чтения среди подростков и детей. Презентации на молодежной и детской сценах происходили в игровом формате, организовали майстерка по созданию сказочных персонажей, актерского мастерства.

"Нам очень приятно, что в этом году" Фронтера "приехали люди из разных уголков Украины. Уверены, что это литературное событие может стать интересной для развития событийного туризма", - говорит директор фестиваля Элла Яцута.

Оргкомитет события - это лишь 9 человек. В организации помогали также 65 волонтеров.

Всего на "Фронтера" выступили 63 писатели из трех стран.

В Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль. Со всей страны приехали 53 издательства. Почетными и известными гостями стали Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани, Антон Мухарский, Дара Корний, Ирэна Карпа, Макс Кидрук, Леся Мудрак, братья Капрановы, Галина Вдовиченко, Сашко Дерманский, Остап Дроздов, Маркиян Прохасько. Вход на события свободный.

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