"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль

Фото: Наталья Соколан

"Решили сходить с подругой. Книги - это моя болезнь, - говорит работница IT-компании 30-летняя Екатерина Евтушенко в кожаной куртке. Поправляет длинные золотистые волосы. Приехала на 3-й Черкасский книжный фестиваль "Перекресток культур". Его проводили в местной филармонии 11-13 октября - Нарочно не брала наличные, чтобы не соблазняться на эмоциональные покупки. А здесь терминалы поставили! Цены несколько даже ниже прошлогоднего Сhebookfest".

В этом году организаторы фестиваля провели около сотни дискуссий и творческих встреч. Со всей страны приехали 53 издательства. Почетными и известными гостями стали Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани, Антон Мухарский, Дара Корний, Ирэна Карпа, Макс Кидрук, Леся Мудрак, братья Капрановы, Галина Вдовиченко, Саша Дерманский, Остап Дроздов, Маркиян Прохасько. Вход на события свободный.

"Приобрела новых книжек для дочерей. Часто покупаем в АТБ. Здесь нашли по более выгодной цене, - понижает голос психолог Вера Черниченко, Стройная женщина с длинными ногами и длинными черными волосами. Посетила форум с дочерью 3-летней Евой и мужем 38-летним Сергеем Корниенко. Дочь перепрыгивает через пуфы для отдыха. - Часто покупаю в интернет-магазинах. Преимущественно детскую литературу. Себе пока ничего. Читаю то, что уже есть. Преимущественно профессиональную литературу".

Женщина шутит, что приведет еще и бабушку, чтобы купила для внучки еще новых книг.

"Хотела приобрести последний роман Василия Шкляра, но его уже разобрали. За 4 детьми отстала от новинок современной литературы", - рассказывает многодетная мама 38-летняя Валентина Тищенко. Укачивает в кенгурушке 1-летнего Дмитрия. Тот что-то бормочет и хочет вырваться.

Просит у писательницы 55-летней Валентины Коваленко подписать книгу.

"Дайте, пожалуйста, ручку для автографа, - разворачивает собственную книгу "Побег" Коваленко. - Это книга прозы для старшеклассников и еще "старшее". Уже и читатели первые нашлись! Каждое произведение начинается новым цветом", - листает, а затем подписывает книгу.

"Вы были моей любимой преподавательницей", - обнимает Валентина другую Валентину. Прячет подписанную книгу в пакет.

Автор: Наталья Соколан В этом году организаторы фестиваля провели около сотни дискуссий и творческих встреч

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"Книг накупили на всю семью. Теперь нужно найти время для чтения. У нас читающая семья. Детям любовь к книге прививаем с детства. Цены здесь высокие. Покупаем в интернете у издательств, когда есть акции и скидки. Накупила планировщиков для всех и немного детских книг. Фестиваль более ценный атмосферой и тусовкой. Прихожу сюда увидеть своих. Все 3 дня сюда приезжаю ", - добавляет Валентина Тищенко.

Рыжеволосая женщина среднего роста в светло-сером клетчатом костюме стоит у колонны слушает братьев Капрановых.

"Преподаю литературу в университете. Могу рассказывать о ней часами, - говорит преподавательница литературы и одна из организаторов фестиваля 34-летняя Юлия Блажиевская. - Многих из тех, для кого украинская литература - это только Шевченко и Франко, обратила на чтение современной книги. Самой нравится "Видавництво Старого Лева". Очень качественные книги. Обязательно попаду на презентацию книги "Дочь" Тамары Ореха Зерня. Люблю Дару Корний. Одна из самых революционных в моей жизни книг - "Великая магия" Элизабет Гилберт. Когда ехала впервые на фестиваль год назад с Днепра, украли коляску моего ребенка. Пришлось отменить поездку. На этот раз буду модерировать этно-вечеринку. В Днепре подобные мероприятия значительно масштабнее. Их поддерживает власть. Черкасский фестиваль скромнее, но здесь больше связей между людьми, душевнее. Очень насыщенная программа по сравнению с предыдущими годами. Некоторых гостей пришлось уговаривать приехать, кое-кто сделал перерыв в международных поездках".

Между стеллажами "Клуба семейного досуга" и "А-ба-ба-га-ла-ма-га" - стол с книгами. Проводят автограф-сессию 2 сестер-писательниц - 65-летняя Наталья Лапина и 63-летняя Светлана Горбань. Пока одна бежит за кофе и бутербродами, другая общается с читателями. Агитирует купить одну из книг. Каждая стоит 70 гривен.

"У меня пятеро внуков и 5 соток земли возле дома в Черкассах. Поэтому лето для меня - это выходной. Над произведениями работаю, записывая мысли ручкой на бумаге. Времени, видимо на такой способ уходит больше, но плюс в том, что имею дополнительную возможность перечитывать собственные тексты. - рассказывает Горбань. Женщина с длинными каштановыми волосами и карими глазами артистично жестикулирует руками. - Работаю над своими произведениями довольно долго. Хожу, вынашиваю идею. Когда приходит время выливать произведение на бумаге, тогда могу не есть и не спать. Бывает соскакиваю ночью с кровати и бегу что-то записывать. Тогда вообще ничего не читаю. Читаю не так много, как хотелось бы. Иногда приходится выбирать между книгой и внуками. Выбираю их. С возрастом осознаешь конечность времени. Мужчинам легче. На плечах женщин очень много хлопот. Но, возможно, именно это и стимулирует. Одну книгу написала на коленях, ожидая внучку во время занятий в музыкальной школе".

Автор: Наталья Соколан В этом году организаторы фестиваля провели около сотни дискуссий и творческих встреч

Стою у раскладки с книгой Антона Мухарского "Костяк из Чернобыля". На столе сборники с песнями, магниты, браслеты. Книга стоит 250 гривен, магниты и браслеты по 50. Антон охотно общается с гостями, что подходят к столику, раздает автографы, фотографируется.

"Хочу фото с красивым мужчиной с татуировками, - хватает под руку Антона красноволосая молодая женщина с голубыми глазами. Улыбается в объектив айфона подружки. - Вы такой серьезный. Ну, улыбнитесь".

"Рядом с такой девушкой стараюсь держать себя в руках, - едва выдавливает из себя улыбку Антон. - Берите браслет. Дарю ", - протягивает писатель черный силиконовый браслет седоусому дедушке.

"А это кто? - полушепотом кивает на меня накрашенная ярко-красной помадой в сером платье с декольте помощница Мухарского. - Может Вам книгу какую-то продать?"

"Я просто рядом тусуюсь. Репортаж делаю, - отвечаю. - Фотографирую Антона с поклонниками".

"Женщина, выключите вспышку - слепит глаза, - хмурится Антон".

Прошу прощения. Отхожу в сторону.

Автор: Наталья Соколан В этом году организаторы фестиваля провели около сотни дискуссий и творческих встреч

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"Был на Львовских форумах. Там можно идти-идти-идти. Искать нужные локации. А в Черкассах зашел, и все очень близко, - рассказывает шеф-повар 32-летний Евгений Клопотенко. Стоит в бирюзовом свитре среди сцены. В зале филармонии проходит презентация его книги "Обольщение пищей. 70 рецептов, которые захочется готовить ". На столиках - тыквы, перец, зелень, шампиньоны. - Мы воспринимаем еду не языком и ртом и носом. Закройте нос и попробуйте апельсин. Горько, немного терпко. А теперь откройте нос! Чувствуете разницу?"

Помощники Евгения раздают около 250 зрителям по кусочку апельсиновой цедры и те пробуют, закрывая и открывая носы.

Во время автограф-сессии Евгений корчит гримасы. Делает селфи с поклонниками.

"Блюдо, которое никогда не надоедает, - итальянская вермишель. Добавляю к ней различные ингредиенты. А вот читаю мало, к сожалению. Кроме про еду, еще книги по психологии. Помогают в работе. Когда был ведущим программы "Энеида". Известные люди подарили мне 60 книг современных украинских писателей. Открываю вечером - сразу засыпаю. Потому что прихожу в 2:00, а просыпаюсь в 6:00", - рассказывает повар.

"В нашем садике Умка-Kids, уже год дети питаются по вашему меню, - говорит директор заведения 33-летняя Юлия Ласковая. Красиво причесанная женщина подает книгу для подписи. Оставляет контакты по просьбе Клопотенка. -Спасибо. Детям очень нравится".

Людмила с сыном Матвеем пришли на мастер-классы.

"Хотела рассмотреть, что за фестиваль такой. Тратить ничего не планируем, - говорит 38-летняя Людмила. Работает юристом. - свожу его на несколько мастер-классов".

8-летний Матвей расписывает керамический медальон на шнурке и вышивает узор на ткани. Улыбающиеся мама и сын одевают куртки, собираются домой.

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"Пришли с дочкой намеренно на Макса Кидрука, - ищет место в переполненной людьми зале 36-летняя Инна Молчанова в сером кашемировом жакете. Организаторы сносят дополнительные стулья - мест значительно не хватает. - 16-летняя Дарья его пылкая поклонница. Все романы перечитала".

Смотрю на толстый оранжевый томик "Пиши и сокращает". Стоит 250 гривен.

"Берите! У нас с 50-ти только 7 осталось, - говорит коротко стриженая продавец 34-летняя Ирина Омельченко. - И это только второй день. Размели, как горячие пирожки".

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября. В этом году на мероприятие приехали 53 издательства со всей Украины.