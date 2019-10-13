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&quot;Не готовьте шубу и оливье&quot; - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
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воскресенье, 13 октября 2019 14:15

"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
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Мужчина стал в 5 раз более позитивным и помог в этом родителям
Фото: Gazeta.ua
Мужчина стал в 5 раз более позитивным и помог в этом родителям
Мужчина стал в 5 раз более позитивным и помог в этом родителям
Мужчина стал в 5 раз более позитивным и помог в этом родителям
Мужчина стал в 5 раз более позитивным и помог в этом родителям

Чувствовать и разговаривать с едой советует шеф-повар Евгений Клопотенко во время кулинарных разговоров на Черкасском книжном фестивале. Тогда презентовал книгу "Обольщение пищей. 70 рецептов, которые захочется готовить".

"Раньше меня постоянно что-то раздражало. Был недоволен многими вещами. А потом взял продукты и начал готовить. Весь негатив полностью исчезает после этого. В свое время думал, чем могу быть полезен людям. Понял, что могу только вкусно готовить. Решил, что через пищу изменю нацию, по крайней мере на 70% сделаю ее позитивной и более улыбчивой. Успех на шоу "Мастер-шеф" добавил мне уверенности в том, что делаю", - рассказал Клопотенко.

Евгений много шутил и общался с гостями мероприятия. Оказалось, что папа шеф-повара родился в городе Шпола Черкасской области.

"Я начал много экспериментировать. Проводил испытания на родителях. Это приводило к конфликтам, потому что они придерживались стандартных представлений о том, как правильно есть, готовить и сочетать ингредиенты. Отношение к еде может изменить людей с советским мышлением. Они должны прекратить готовить шубу и оливье. Если хотите съесть круассан на ночь, то съешьте и успокойтесь. Верю, что в Украине есть будущее, и с помощью еды мы можем его сделать лучшим. Если у вас есть проблема, то нужно ее разделить на ситуацию и эмоции. Ситуация - это просто ситуация: сгорела машина, предал друг, опоздал на встречу. Не обязательно с головой погружаться в негативные эмоции. Особенно нелепо это делать, если вы не можете изменить реальность", - говорит Евгений.

Шеф-повар советует относиться к еде каждый раз как к чему-то новому.

"Запечь, отварить и пожарить - больше вы ничего не сможете сделать с едой В остальном - готовьте без страха меняйте правила. Экспериментируйте с необычными подходами и ингредиентами. Все время приготовления моих блюд - ориентировочное. Сам проверяю, готовое блюдо, или нет, не несмотря на таймер духовки. Большинство температурно-временных режимов в наших духовках вообще не работает. Если очень боитесь что-то сжечь, то пусть сгорит. Вы получите опыт и сделаете ценные выводы. в следующий раз приготовите лучше", - рассказывает Клопотенко.

Сотня черкащан пришла на встречу с украинским поваром Евгением Клопотенком 13 мая в школе №31. Там он презентовал "Сборник рецептур для украинских школ". "Мой папа из Шполы, двоюродная сестра сидит в зале, поэтому очень рад оказаться в Черкассах, - говорит Клопотенко. - Почему вы не готовите гречку с кофе? Почему нельзя есть молоко с селедкой? Почему суп полезен? Дети во Франции не едят супы и как-то живут. В Амстердаме я пробовал молоко с селедкой. Почему мы так не можем? Мы не едим, потому что нам годами говорили, что так надо. Это все вкусовые привычки. Моя мама ела в школе гуляш, я ел и снова он в меню. Система уже 75 лет работает на одних и тех же правилах".

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