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Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
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Зимой торт нужно украшать в белых, красных или голубых тонах
Фото: idei-dekoru.com
Зимой торт нужно украшать в белых, красных или голубых тонах
Зимой торт нужно украшать в белых, красных или голубых тонах
Зимой торт нужно украшать в белых, красных или голубых тонах
Зимой торт нужно украшать в белых, красных или голубых тонах

Зимой можно готовить белые десерты. Таков кокосовый торт. Чтобы добавить немного интересных нот, стоит насыпать мака. Коржи получаются рассыпчатыми и их не нужно дополнительно пропитывать. Здесь вполне хватает крема.

Ингредиенты:

яйцо - 3 шт.

сметана - 200 г

сливочное масло - 150 г

кокосовая стружка - 80 г

мак - 150 г

мука - 150 г

сахар - 100 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

Для крема:

сахар - 300 г

сливочное масло - 200 г

мука - 5 ст. л.

молоко - 750 мл

яйцо - 1 шт

кокосовая стружка - 20-30 г

Приготовление:

Яйца с сахаром взбить миксером. Добавить сметану и растопленное масло. Смешать до однородности и насыпать кокосовую стружку.

Далее добавить просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться по мере густым и воздушным.

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Печь можно в духовке 45 минут в мультиварке на режиме "Выпечка" 60 мин. Форму для выпечки смазать сливочным маслом или застелить пергаментной бумагой. Готовность проверить сухой зубочисткой.

Готовый корж охладить на решетке.

Налить в кастрюлю молоко. Добавить сахар, муку и яйцо. Поставить на огонь, варить на среднем огне, постоянно помешивая. Через 15 мин. крем загустеет и станет однородным.

Снять крем с огня, добавить в него мягкое сливочное масло и кокосовую стружку, перемешать венчиком. Крем охладить.

Между тем разрезать корж на 3 части. Помазать кремом и украсить по вкусу. Поставить торт на ночь в холодильник.

Известная кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом французского десерта. В нем есть нежное безе, которое подают с ванильным кремом англез.

"Блюдо называется" Иль флотан ", что в переводе означает" Плавающий остров ". Он готовится легко и съедается быстро. Его под силу сделать каждому, поэтому смело пробуйте", - объясняет кондатерка.

rutxt.ru
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