 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 477
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3582
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1953
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7713
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 873
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 684
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1971
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
10
13
12
14
15
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Мини-закуски: 20 аппетитных идей для фуршета и пикника
Мини-закуски: 20 аппетитных идей для фуршета и пикника
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 657
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 333
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1323
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5220
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
Просмотров: 117
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
пятница, 24 июля 2020 02:28

Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10

  Комментировать

Фото: instagram.com

Натали Сайдерсерф из Остина штата Техас делает реалистичные мультипликационные десерты. Они совсем не похожи традиционные вкусности.

Изделия этой американки бьют все рекорды креатива и реалистичности исполнения.

Кроме образов героев популярных фильмов и сериалов, она создает и то совсем страшное. Например, большое впечатление в сети произвел ее жуткий торт под названием "Пока смерть не разлучит нас", где изображены отрубленные головы парня и девушки.

Одними из последних работ является фрукты и овощи. О том, что они не настоящие удается понять только после разрезания. До этого они выглядят настоящими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт

За последние несколько лет ее портфолио пополнилось различными десертами. Это стоит увидеть собственными глазами в фотогалерее.

Модные летние десерты подают в стаканах. Они эффектно смотрятся на праздничном столе.

Сделать их просто с желе или сырного сметанного крема с желатином.

Очень часто в стаканах подают тирамису. Вместо классического можно подать с ягодами или фруктами.

maximum.fm
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 1 Просмотров: 31890
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13923
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 13572
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11979
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 11413
Кухня
Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком
Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком
 Просмотров: 90
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
13
 Просмотров: 369
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
12
 Просмотров: 963
Закуска из кабачков: рулеты фаршируют хрустящей начинкой
Закуска из кабачков: рулеты фаршируют хрустящей начинкой Просмотров: 369
Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт
Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью
2
Назвали имя и требования полтавского террориста
2
Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС
1
Может ли Россия развязать полномасштабную войну в ближайшее время
Голосов: 29
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua