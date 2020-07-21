Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм

Фото: instagram.com

Натали Сайдерсерф из Остина штата Техас делает реалистичные мультипликационные десерты. Они совсем не похожи традиционные вкусности.

Изделия этой американки бьют все рекорды креатива и реалистичности исполнения.

Кроме образов героев популярных фильмов и сериалов, она создает и то совсем страшное. Например, большое впечатление в сети произвел ее жуткий торт под названием "Пока смерть не разлучит нас", где изображены отрубленные головы парня и девушки.

Одними из последних работ является фрукты и овощи. О том, что они не настоящие удается понять только после разрезания. До этого они выглядят настоящими.

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За последние несколько лет ее портфолио пополнилось различными десертами. Это стоит увидеть собственными глазами в фотогалерее.

Модные летние десерты подают в стаканах. Они эффектно смотрятся на праздничном столе. Сделать их просто с желе или сырного сметанного крема с желатином. Очень часто в стаканах подают тирамису. Вместо классического можно подать с ягодами или фруктами.