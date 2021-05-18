Вкусно и полезно: что приготовить из молодой капусты

Молодая капуста низкокалорийный и питательный продукт. Фото: homeidealist.gorenje.ua

Молодая капуста - высоковитаминный овощ из которого готовят не только голубцы. Часто входит в состав различных салатов. Миксовать можно с чем угодно: овощами, мясом, яйцами или грибами. Главное, чтобы капуста была сочной и свежей.

Салат с крабовыми палочками и молодой капустой

Ингредиенты:

крабовые палочки - 100 г

молодая капуста - 300 г

кукуруза - 50 г

яйца - 2 шт.

майонез, зеленый лук, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Смешать нарезанную капусту, крабовые палочки, вареные яйца, зелень и кукурузу. Добавить майонез, соль, перец и выложить в порционные салатные формы. Подать к столу сразу же после приготовления.

Салат из капусты с тунцом и сухариками

Ингредиенты:

молодая капуста - 300-350 г

руккола - 60 г

тунец в масле - 1 банка

домашние сухарики, зелень, соль, перец - по вкусу

Для заправки:

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оливковое масло - 3-4 ст. л.

сок лимона - 1/2 ч. л.

зерновая и обычная горчица - 1/2 ч. л.

соль, перец, семена кунжута - по вкусу

Приготовление:

Тонко нашинкованную капусту соединить с измельченной зеленью и рукколой. Из рыбы слить масло, нарезать мелкими кусочками или размять вилкой. Все соединить, перемешать, добавить сухарики. Масло, лимонный сок, специи и горчицу смешать. Заправить салат и посыпать кунжутом.

Теплый салат из молодой капусты

Ингредиенты:

кочан молодой капусты

копченый бекон - 4 ломтика

половина пучка укропа

соль, перец - по вкусу

сахар - щепотка

укроп - по вкусу

мука - 1 ст. л.

сливочное масло - 1 ст. л.

Приготовление:

Капусту очистить, мелко нашинковать. Варить 3 минуты в подсоленной воде. Процедить, снова переместить в кастрюлю. Добавить соль, перец, сахар и тушить на медленном огне примерно 5 минут. Бекон мелко нарезать кубиками обжарить на сковороде, добавить в капусту вместе с жиром, и нарезанным укропом. Тушить до мягкости, в конце приправить по вкусу. На сковороде соединить сливочное масло и муку, немного поджарить. Смешать с капустой, украсить по вкусу.

Ранние покупные овощи лучше вымачивать перед употреблением и снимать кожуру. Это уменьшит количество нитратов. Особенно эффективен этот способ для листовых овощей. Чем меньший кусок овоща или фрукта - больше нитратов останется в воде.