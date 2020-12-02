В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

В Киевской области, напротив Института картофелеводства установлен памятник этой культуре. Фото: Daisy Anderson: Pexels

3 декабря 1586 года англичанин Томас Хэрриот из Америки в Европу завез картофель. Долгое время считалась ядовитым, поэтому использовался аристократами, как декоративное растение. Его высаживали в садах, ведь красиво цвел и пах. В 1771 году парижская медицинская академия признала, что клубни не опасны для употребления. Впервые картофель заменил хлеб в Ирландии. Позже стал популярным у крестьян во время воен. Так постепенно и вошел в рацион европейцев.

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В зависимости от места выращивания и сорта в клубнях содержится 11-25% крахмала, около 2 г - белка, 0,3% - жира. Широко используется в кулинарии - существует более 500 блюд из картофеля. Его запекают, варят, жарят. Продукт прекрасно сочетается с мясом, грибами и рыбой. В Украине картофель является достаточно популярным, ведь является основным компонентом самых популярных блюд: дерунов, вареников и борща.

Интересные факты:

- Более 7% выращенного в США картофеля используют для приготовления картофеля фри.

- В Украине выращивают более 100 сортов картофеля.

- В бульбе содержится больше калия, чем в бананах, больше витамина С, чем в апельсинах, и больше клетчатки, чем в яблоках.

- В одной картофелине среднего размера где-то 100 калорий.

- Украина занимает третье место в мире по количеству потребления картофеля - более 130 кг на душу населения.

- Свежий сок используют как лечебное средство при язве желудка, гастритах, запорах и гипертонии.

Картофель частый гость на кухне большинства украинских хозяек. Ведь из него можно приготовить бесчисленное количество вкусных, а главное простых блюд. Если обычное пюре и суп надоели - самое время поэкспериментировать.