Украинка в Нью-Йорке учит местных лепить вареники

Дважды в неделю в одном из ресторанов Нью-Йорка, США Олеся Лев проводит необычный мастер-класс. Женщина учит посетителей лепить вареники.

Автор: veselka.com Украинский ресторан "Радуга"в Нью-Йорке.

Об этом в интервью Укринформ рассказала гастрономическая блогерша Марианна Душар.

"В известном украинском ресторане "Радуга", что в центре Нью-Йорка, можно пройти мастер-класс по лепке вареников, который проводит Олеся Лев - американка украинского происхождения - раз в две недели. Его посещают не только украинцы, но и люди других национальностей", - говорит исследовательница.

Автор: veselka.com Украинский ресторан "Радуга"в Нью-Йорке.

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Кроме этого заведение славится оригинальными сочетаниями продуктов и блюд, например, готовят вареники с индейкой и клюквенным соусом. Таким образом сочетая украинскую и американскую кухню в единое целое.

Марьяна Гевак, которая переехала во Францию, говорит, что при переезде важно учить язык, окунуться в культуру и обычаи страны а также знать законы и их соблюдать. По собственному опыту украинка делится и ошибками, которых не стоит делать эмигрантам.