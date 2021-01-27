"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов

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Марьяна Гевак, которая переехала во Францию, говорит, что при переезде важно учить язык, окунуться в культуру и обычаи страны а также знать законы и их соблюдать. По собственному опыту украинка делится и ошибками, которых не стоит делать эмигрантам.

"Лично я адаптировалась легко. Самое трудное с чем столкнулась – языковой вопрос. Ехала со средним знанием английского, поэтому французский пришлось учить с нуля. Французское общество мне импонирует, я чувствую себя в нем удобно, комфортно", - говорит Марьяна.

Для тех, кто имеет желание остаться во Франции, украинка советует начинать с изучения языка.

"Надо интересоваться законами и общим образом жизни страны, в которую планируете переехать. Понять, чем будете заниматься. Адаптировать дипломы, или найти другое обучение или открыть свое дело. Этот путь сложнее, но усилия вознаграждаются позже. Во Франции довольно сложно с легализацией. Поэтому, рассчитывать на то, что у кого получилось и у меня получится -легкомысленно. На это уходят годы, много лет и много ограниченных возможностей. Одна из наиболее распространенных ошибок-застрять в своей раковине: встречаться только с такими же эмигрантами, как сам, говорить только на родном языке, потому что так удобно, быть закрытым до нового. Таким людям будет очень сложно", - говорит Марьяна.

Когда тяжело, советует концентрироваться на чем-то хорошем. Вспоминать причину, которая привела в новую страну, учиться, находить новых друзей и никогда не сомневаться в себе. Все получится, надо лишь приложить усилия.

"Мне тяжело далась речь. Учила сначала сама, потом на волонтерских курсах, которых в Париже очень много( за символическую сумму или вовсе бесплатно проводят занятия волонтеры, преимущественно пенсионеры) . Для начального уровня достаточно неплохой вариант, особенно, если вы не ограничены во времени. Далее была специализированная школа и частные занятия. Но я до сих пор сомневаюсь во многих вещах и постоянно учусь", - добавляет.

Если иностранец в стране легально, то имеет практически такие же права, как французы: на социальную помощь, социальное жилье( зависит от уровня доходов), медицину, помощь на создание собственного дела, кредит на жилье и т.д.

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"Малообеспеченные люди здесь получают хорошую поддержку. Но вместе с тем кто - то за это должен платить, поэтому налоги у работающего населения и бизнеса довольно высокие", - говорит Марьяна.

Первая работа у украинки была в семье французов. Она забирала ребенка из школы и выгуливала собаку.

"Работа была не тяжелая, но скучная и отнимала много времени я должна была находиться в квартире с утра до прихода хозяев, они не хотели оставлять собаку в одиночестве", - объясняет.

Сейчас украинка работает в двух направлениях: как фотограф, который делает фото для стоков и агентств недвижимости и как пение основательница "Литературных прогулок в Париже"

Киевлянка Наталья переехала в город Канны во Франции. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о еде, традициях и особенностях жизни в стране. Для комфортной жизни в стране нужно получать доход более 2 тысяч евро на человека. В Каннах очень дорогое жилье, даже продукты питания дороже чем в других городах.