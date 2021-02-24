Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане

 
Ексклюзивы
1/5
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
1 Просмотров: 927
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
4 Просмотров: 1854
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1026
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1746
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 954
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1314
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 639
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1953
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 504
Фото
Все фото
10
5
10
8
13
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина
Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 117
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 891
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 468
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 2880
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 216
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
воскресенье, 28 февраля 2021 02:28

Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане

  Комментировать
 

Почти два года назад в столице Евгений Клопотенко открыл ресторан "100 лет тому вперед". Заведение угощает посетителей блюдами украинской кухни без стереотипов. Удивляют картофелем в карамели, закуской из пчел, арахиса и меда, говяжьей вырезкой с тартаром, сельди, морковным пюре и зернами укропа и десятками других блюд.

О собственном подходе в создании ресторана Gazeta.ua рассказал Евгений Клопотенко, шеф-повар

"О том, что ресторан может быть не украинской кухни даже речи не шла. Представим, что я имею итальянский ресторан. Вот заработаю я 100 тыс. долларов и что мне с ними делать? Ну, куплю машину, дом и все. Зато мой ресторан это не банальная история о деньгах - это об изменении людей ", - рассказал Евгений Клопотенко.

Утверждает, что деньги не являются его целью, а исключительно инструментом ее достижения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба с тмином

"Мы показываем посетителям что-то новое, необычное. То, чего раньше никто не делал. Люди удивляются, говорят: "вау", и выходят от нас в шоке и с кайфом. Вот когда ты зарабатываешь 100 тыс. долларов в таком ресторане - это действительно круто. Затем можно взять и, например, открыть еще одно такое заведение в Черновцах, или Нью-Йорке, чтобы там люди узнали, что такое украинская кухня. Вот это действительно имеет смысл", - сказал шеф-повар.

Создавая новую форму украинской кухни Евгений Клопотенко намеренно отказался от общеизвестных блюд. В меню ресторана не найти вареников или сала.

"Когда приходишь в заведение, а там 20 непонятных позиций и борщ с салом, ты сразу заказываешь борщ и сало, с точки зрения стереотипного мышления, потому что не закажешь что-то непонятное. Поэтому, первый год у меня борщ могли заказать только на английском языке - подавали исключительно иностранцам. Украинцам я запрещал есть борщ. Но через год понял, что он слишком украинское блюдо для того, чтобы его не было. Поэтому борщ стал доступен для заказа. Это единственное блюдо из понятных, которое у нас есть", - добавил Клопотенко.

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща. Победитель шоу "МастерШеф" рекомендует готовить блюдо на свиных ребрах. Но есть секрет: мясо следует предварительно запечь в духовке и добавить вяленые груши.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 18243
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 13581
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 10242
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 1 Просмотров: 9675
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал Просмотров: 7560
Кухня
Клопотенко рассказал, что нужно, чтобы стать профессиональным поваром
Клопотенко рассказал, что нужно, чтобы стать профессиональным поваром
 Просмотров: 144
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
10
 Просмотров: 1395
Курица снесла самое большое яйцо в мире
Курица снесла самое большое яйцо в мире
 Просмотров: 1602
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5
 Просмотров: 1170
Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера
Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
4
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 722
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть