Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане

Почти два года назад в столице Евгений Клопотенко открыл ресторан "100 лет тому вперед". Заведение угощает посетителей блюдами украинской кухни без стереотипов. Удивляют картофелем в карамели, закуской из пчел, арахиса и меда, говяжьей вырезкой с тартаром, сельди, морковным пюре и зернами укропа и десятками других блюд.

О собственном подходе в создании ресторана Gazeta.ua рассказал Евгений Клопотенко, шеф-повар

"О том, что ресторан может быть не украинской кухни даже речи не шла. Представим, что я имею итальянский ресторан. Вот заработаю я 100 тыс. долларов и что мне с ними делать? Ну, куплю машину, дом и все. Зато мой ресторан это не банальная история о деньгах - это об изменении людей ", - рассказал Евгений Клопотенко.

Утверждает, что деньги не являются его целью, а исключительно инструментом ее достижения.

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"Мы показываем посетителям что-то новое, необычное. То, чего раньше никто не делал. Люди удивляются, говорят: "вау", и выходят от нас в шоке и с кайфом. Вот когда ты зарабатываешь 100 тыс. долларов в таком ресторане - это действительно круто. Затем можно взять и, например, открыть еще одно такое заведение в Черновцах, или Нью-Йорке, чтобы там люди узнали, что такое украинская кухня. Вот это действительно имеет смысл", - сказал шеф-повар.

Создавая новую форму украинской кухни Евгений Клопотенко намеренно отказался от общеизвестных блюд. В меню ресторана не найти вареников или сала.

"Когда приходишь в заведение, а там 20 непонятных позиций и борщ с салом, ты сразу заказываешь борщ и сало, с точки зрения стереотипного мышления, потому что не закажешь что-то непонятное. Поэтому, первый год у меня борщ могли заказать только на английском языке - подавали исключительно иностранцам. Украинцам я запрещал есть борщ. Но через год понял, что он слишком украинское блюдо для того, чтобы его не было. Поэтому борщ стал доступен для заказа. Это единственное блюдо из понятных, которое у нас есть", - добавил Клопотенко.

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща. Победитель шоу "МастерШеф" рекомендует готовить блюдо на свиных ребрах. Но есть секрет: мясо следует предварительно запечь в духовке и добавить вяленые груши.