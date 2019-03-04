Удивительные торты, приводящие в восторг детей и не оставляющие равнодушными взрослых

Фото: instagram.com

Кондитеры пекарни Lynn & Ann Cake Parlour создают фигурные торты с затейливым декором. Изготавливают его из масляного крема и мастики.

Находится Lynn & Ann Cake Parlour в Индонезии. Фото своих десертов кондитеры пекарни публикуют на официальной странице в Instagram.

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Ранее показали свадебный торт стоимостью $1 млн. Создала его британская дизайнер Дебби Вингхем. На приготовление торта ушло 50 кг помадки и 25 кг шоколада. Для декора використали5 тысяч сделанных вручную съедобных цветов, 10 000 съедобных жемчужин и 5 настоящих бриллиантов стоимостью почти 200 000 долларов каждый.