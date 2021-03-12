Топ-3 способа, как просто и быстро избавиться рыбной чешуи

Осторожно снять чешуйки с рыбы поможет обычная столовая ложка. Фото: Alexander Zvir from Pexels

Рыба - продукт, пользу которого трудно поставить под сомнение. Благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ, должна входить в рацион любого здорового человека. Несмотря на это большинство отказывается от нее из-за скучного, длительного и грязного процесса очистки от чешуи. Если вы входите в этот список, подобранные лайфхак облегчат вашу жизнь.

Способ 1

Осторожно снять чешуйки с рыбы поможет обычная столовая ложка. Чистку лучше проводить в перчатках. Сначала следует промыть и выпотрошить тушку. Положить на дощечку, обернутую бумагой. Это предотвратит проникновение рыбного запаха в кухонную утварь. Обрезать ножницами с рыбы плавники, чтобы не травмироваться. Прижать рыбу к разделочной доске и краем ложки подцепить чешуйки. Двигаясь от хвоста к голове. Так они останутся на столовом приборе, а не разлетятся по помещению.

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Способ 2

Есть у вас одна из породы рыб, которые трудно поддаются чистке, например: судак, линь, окунь, ставрида. Облегчить ненавистный процесс поможет кипяток. Им следует ошпарить рыбу в течение нескольких секунд. Далее выложить тушку на рабочую поверхность, застелив ее предварительно несколькими слоями бумаги, чтобы рыба не скользила и провести ножом против чешуи от хвоста к голове. Так чешуи легко снимутся.

Способ 3

Быстро и легко удалить с тушки чешую поможет замораживание. Для этого рыбу следует отправить в морозилку на 6 часов. Оттаявшую тушку легко чистить с помощью острого ножа.

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