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пятница, 12 марта 2021 13:57

Топ-3 начинки блинов на Масленицу, чтобы угодить мужу

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Масленица 2021 года продолжается до 14 марта. Чтобы разнообразить рацион, к сладким начинкам надо добавить и несладкие. Их можно легко приготовить из доступных продуктов. Это могут быть грибные, рыбные или сырные варианты. Они особенно нравятся мужчинам.

Блины с семгой и сыром

Автор: bbc.com
  Блины с семгой и сыром
Блины с семгой и сыром

Ингредиенты:

200 г малосольной семги;

300 г сливочного сыра;

лимонный сок;

укроп, петрушка или базилик.

Приготовление:

Каждый блин смазать сливочным сыром. Семгу нарезать тонкими ломтиками и положить на сыр. Сбрызнуть лимонным соком и посыпать измельченной зеленью.

Свернуть каждый блин в тугой рулет и разрезать на порционные куски перед подачей.

Блины с яйцом и зеленью

Автор: shostkasyr.com
  Блины с яйцом и зеленью
Блины с яйцом и зеленью

Ингредиенты:

4 яйца;

50 г зеленого лука;

10 г укропа;

1 ст. л. масла;

1 ст. л. сливочного масла.

Приготовление:

Вареные яйца натереть на терке. Зеленый лук измельчить и обжарить на смеси двух масел до мягкости.

Смешать яйца, лук и нарезанный укроп, посолить. Намазать начинкой блины и свернуть.

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Блины с грибами

Автор: vkusnoo.com.ua
  Блины с грибами
Блины с грибами

Ингредиенты:

50 г сливочного масла;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

300 г шампиньонов;

2 ст. л. петрушки и зеленого лука;

сметана;

50 г твердого сыра.

Приготовление:

На сливочном масле обжарить лук до мягкости. Добавить пропущенный через пресс чеснок, готовить несколько минут.

Добавить грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарить 20 мин.

Затем добавить сметану по вкусу, зелень и тертый сыр. Приправить солью и перцем.

Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала свой рецепт идеально тонких блинов. Он пригодится, ведь с 8 марта началась Масленица. Поэтому надо знать секреты теста без комочков. Для интересной подачи кухарка нашла новый способ.

lifestyle.segodnya.ua
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Дата
12
марта

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