Топ-3 начинки блинов на Масленицу, чтобы угодить мужу

Масленица 2021 года продолжается до 14 марта. Чтобы разнообразить рацион, к сладким начинкам надо добавить и несладкие. Их можно легко приготовить из доступных продуктов. Это могут быть грибные, рыбные или сырные варианты. Они особенно нравятся мужчинам.
Блины с семгой и сыром
Ингредиенты:
200 г малосольной семги;
300 г сливочного сыра;
лимонный сок;
укроп, петрушка или базилик.
Приготовление:
Каждый блин смазать сливочным сыром. Семгу нарезать тонкими ломтиками и положить на сыр. Сбрызнуть лимонным соком и посыпать измельченной зеленью.
Свернуть каждый блин в тугой рулет и разрезать на порционные куски перед подачей.
Блины с яйцом и зеленью
Ингредиенты:
4 яйца;
50 г зеленого лука;
10 г укропа;
1 ст. л. масла;
1 ст. л. сливочного масла.
Приготовление:
Вареные яйца натереть на терке. Зеленый лук измельчить и обжарить на смеси двух масел до мягкости.
Смешать яйца, лук и нарезанный укроп, посолить. Намазать начинкой блины и свернуть.
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Блины с грибами
Ингредиенты:
50 г сливочного масла;
1 луковица;
3 зубчика чеснока;
300 г шампиньонов;
2 ст. л. петрушки и зеленого лука;
сметана;
50 г твердого сыра.
Приготовление:
На сливочном масле обжарить лук до мягкости. Добавить пропущенный через пресс чеснок, готовить несколько минут.
Добавить грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарить 20 мин.
Затем добавить сметану по вкусу, зелень и тертый сыр. Приправить солью и перцем.
Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала свой рецепт идеально тонких блинов. Он пригодится, ведь с 8 марта началась Масленица. Поэтому надо знать секреты теста без комочков. Для интересной подачи кухарка нашла новый способ.
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