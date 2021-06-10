Судья "Мастер Шеф" раскрыл рецепт летнего гаспачо с клубникой

Владимир Ярославский поделился рецептом необычного летнего супа. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом необычного летнего супа - гаспачо с клубникой.

"Такого вы еще не пробовали", - написал шеф-повар в Іnstagram, где и описал приготовления блюда.

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Ингредиенты:

- огурцы без кожицы - 100 г;

- томаты без кожицы - 250 г

- клубника - 220 г

- перец болгарский очищенный - 70 г

- чеснок конфи (или свежий) - 5 (1) г

- соль - 3 г;

- оливковое масло - 20-25 г

- мякиш белого хлеба - 50 г.

Приготовление

Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Надрезанные томаты просто заливаем кипятком на 25 сек. - тогда кожица легко снимается. Также не забываем зачистить клубнику.

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К очищенных овощей и клубники добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером.

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"Можно использовать запеченный чеснок или конфи - томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90-95 градусов. Тогда он теряет остроту и не влияет на поджелудочную. К гаспачо также люблю еще добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус", - отметил Ярославский.

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Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо нужно поставить в холодное место и подавать также холодным.

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При подаче можно полить блюдо оливковым маслом и добавить твердый и хрустящий гарнир. Сюда хорошо подойдет свежий огурец и клубника, нарезанные кубиками и сбрызнутые растительным маслом. Можно добавить немного кокосового сахара, чтобы усилить контраст между сладким и соленым.

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